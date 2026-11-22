Publicado por LAURA GARCÍA · EDUARDO BAYONA · SERGI CAUFAPÉ/REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La violencia de 1936 destruyó retablos únicos en Lleida. Dos años después, las autoridades franquistas enviaron a Zaragoza 164 cajas de obras de arte. Algunas regresaron décadas más tarde; otras acabaron en museos y colecciones particulares o siguen desaparecidas.

La Guerra Civil dejó iglesias leridanas sin retablos, esculturas y pinturas que habían formado parte de ellas durante siglos. Muchas obras ardieron en el verano de 1936, mientras que otras fueron retiradas y terminaron lejos de sus lugares de origen. Los depósitos republicanos, los traslados ordenados por las autoridades franquistas y las ventas de posguerra contribuyeron a dispersar buena parte del patrimonio artístico. Algunas piezas siguen sin aparecer y otras acabaron en museos o colecciones.

La destrucción comenzó en julio de 1936, cuando la violencia revolucionaria y anticlerical se extendió por la provincia. La Catedral de Lleida fue incendiada el 25 de agosto. El fuego acabó con la sillería del coro, tallada por Lluís Bonifàs en el siglo XVIII, y con los retablos de la Pietat y Santa Eulàlia, este último obra de Salvador Gurri. En Juneda ardieron seis retablos barrocos de la iglesia de Sant Salvador, de Salvador Ochando. También desapareció el retablo mayor de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega, mientras que en Verdú fue destruido el de Sant Ramon de Penyafort, de Pere March. El santuario del Sant Dubte de Ivorra perdió igualmente su retablo mayor.

Pero mientras unas obras eran destruidas, otras pudieron salvarse. La Generalitat asumió la protección del patrimonio religioso y organizó equipos encargados de recoger las piezas que corrían peligro. En Lleida participaron Enric Crous, Antoni Garcia Lamolla, Salvador Roca Lletjós y Antoni Bergós, entre otros. Recorrieron municipios, recuperaron obras de iglesias y colecciones particulares y buscaron lugares donde almacenarlas. El principal depósito fue el Museu del Poble, instalado en el antiguo Hospital de Santa Maria, que acogió fondos del Museu Diocesà y piezas procedentes de distintos municipios de Lleida y la Franja. La ermita de Butsènit también se utilizó como almacén para algunas de las obras retiradas o incautadas durante aquellos meses.

La ocupación franquista de Lleida, en abril de 1938, abrió una nueva etapa. El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) se hizo cargo de los depósitos y ordenó trasladar buena parte de los fondos a Zaragoza. Entre el 15 y el 30 de septiembre, doce camiones realizaron ocho expediciones hasta la iglesia del Carmen. Se llevaron 164 cajas, 159 numeradas y otras cinco identificadas con letras, según los inventarios estudiados por la historiadora Carmen Berlabé. La decisión provocó protestas incluso entre las nuevas autoridades franquistas de Lleida. El presidente de la Diputación y del patronato del Museu Morera, Conrad Cortada, y el alcalde Valentín Martín Aguado presentaron una reclamación el 31 de octubre de 1938. Denunciaban que ocho cajas habían salido sin autorización y que los inventarios eran incompletos. La queja llegó hasta el Ministerio de Educación Nacional. Las devoluciones comenzaron en 1939, aunque recuperar todo lo que había salido de Lleida resultó mucho más complicado. El 4 de junio de aquel año regresaron de Zaragoza dieciséis tapices de la Catedral, el Cristo de Cubells y una custodia de Fonz. También consta la restitución de la patrona de Agramunt, los retablos del Miracle y Sant Salvador de Balaguer y el retablo gótico de Castelló de Farfanya. Otras piezas tardaron décadas en regresar. La cruz de término de Torrefeta no fue devuelta hasta 1954, mientras que los cristos de Mig Aran y Casarilh tuvieron que esperar hasta el 2 de febrero de 1962. Y no todas las obras que figuraban como devueltas acabaron regresando a sus iglesias. Fue lo que ocurrió con los retablos de Vilamur y L’Alzina de Ribelles. Aunque en 1940 se formalizó su devolución, terminaron en el mercado del arte. El historiador Alberto Velasco ha reconstruido parte de su recorrido, que llevó algunas de aquellas tablas hasta museos y a manos de coleccionistas particulares.

Hay obras irrecuperables, que fueron destruidas, otras lejos de su origen y algunas de las que todavía se desconoce el paradero. La guerra terminó en 1939, pero sus consecuencias sobre el patrimonio todavía son visibles.