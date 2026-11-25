El Ilerna Lleida ya tiene cerrado a su tercer fichaje, el ala-pívot danés Bakary Dibba, que se une al serbio Dragan Apic, ya anunciado por el club, y a Ángel Delgado, cuyo contrato está ya firmado y solo pendiente de que el dominicano resuelva unos trámites burocráticos en su país para hacerlo oficial.

Con el ala-pívot danés ya existía un principio de acuerdo, pero faltaba negociar la carta de libertad con el Breogán, que tenía sus derechos de cuando jugó la pasada campaña. El club lucense, como ya apuntaba SEGRE hoy, no iba a poner ningún problema para liberarlo y hace cuestión de horas que se cerró el acuerdo de traspaso por una cantidad baja.

Este fichaje podría suponer la marcha de algún jugador de la actual plantilla, y todo apunta a que este sería Melvin Ejim, cuyo rendimiento está decepcionando.

Bakary Dibba firmará por lo que resta de temporada con la opción de una segunda temporada.