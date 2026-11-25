El Mollerussa se ha llevado, por segundo año consecutivo, su derbi particular con el Atlètic Lleida en la Copa Catalunya, en una eliminatoria tensa y más igualada que emocionante, que se ha decidido a la tanda de penaltis. En un partido farragoso y con pocas ocasiones hasta el tramo final, los de Manel Cazorla se han adelantado de penalti en el minuto 79, pero Youssef ha hecho el empate en el minuto 90 para enviar el partido a la tanda de penaltis. Desde los once metros, los de Manel Cazorla han estado más precisos que el Atlético Lleida (5-3) y se han llevado el billete a la siguiente ronda de Copa Catalunya, además del trofeo Ciudad de Mollerussa, que se entregaba al vencedor del partido.

La primera parte del partido ha dejado poca cosa con respecto a ocasiones, con un Mollerussa que ha visto como la suya primera y más clara ocasión, que ha acabado con gol de Óscar Dueso, ha acabado anulada por un fuera de juego muy ajustado del delantero cuando buscaba rematar la centrada de Rayco en el minuto 11. Los dos jugadores han vuelto a combinar ya en el minuto 41, en la otra llegada de los del Pla d'Urgell al primer tiempo, pero Dueso no ha rematado bien la centrada del canario.

El Atlético Lleida, que ha lindado el partido con jugadores con menos minutos Liga con respecto al conjunto local (con una estructura titular más clara de inicio), no ha encontrado su primera respuesta hasta el minuto 23, con una volea desviada de Dieste.

Justo después, el debutante Asier Artell también lo ha intentado para los visitantes, pero también lo ha hecho sin éxito, aunque ha sido uno de los más activos del primer tiempo. A quien no ha podido hacer más al partido ha sido el local Lassine Keita, que ha sido sustituido al 28 por unas molestias.

A pesar del carrusel de cambios de ambos equipos después del descanso, el ritmo ha seguido siendo bajo y las ocasiones con llegado a cuentagotas, con el mismo protagonista que al primer tiempo, un Dueso que ha probado suerte desde lejos y ha hecho impactar su chute en la crucecita. Pero en una jugada aislada, Joanet ha forzado un penalti para el Mollerussa y Jofre, al 79, lo ha convertido engañando al portero (1-0).

El partido parecía decantado para los del Pla d'Urgell porque instantes después el visitante Airan ha visto la roja directa para protestar, pero cuando el partido entraba al tiempo añadido, el visitante Youssef ha rematado una pelota en el segundo palo y ha convertido el empate (1-1), no exento de polémica, ya que el Mollerussa reclamaba que el remate del delantero había sido con el brazo.

Sin embargo, la eliminatoria se ha resuelto a la tanda de penaltis, donde el Mollerussa se ha mostrado infalible. Los del Pla han anotado sus cinco lanzamientos y han aprovechado que con Chaves se ha tropezado con el portero Pepo en el primer intento del Atlético Lleida para llevarse la eliminatoria y acceder a la siguiente ronda.