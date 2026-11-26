El Ilerna Lleida trabaja a destajo para dejar cerrados esta misma semana, aprovechando el parón de selecciones, los cuatro fichajes que prometió como mínimo la junta directiva el pasado lunes. Después de anunciar el acuerdo con Dragan Apic y pendientes de hacer lo mismo con Ángel Delgado , cuyo contrato está ya firmado y solo pendiente de que el dominicano resuelva unos trámites burocráticos en su país, el club del Barris Nord cerró ayer el tercero, Bakary Dibba, y está negociando el cuarto, que sería el escolta alemán Nelson Weidemann.

Con el ala-pívot danés ya existía un principio de acuerdo, pero faltaba negociar la carta de libertad con el Breogán, club que tenía sus derechos. El club lucense no puso ningún problema y ayer se cerró el acuerdo de traspaso por una cantidad baja, tal como avanzó el digiral de SEGRE. Este fichaje podría suponer la marcha de Melvin Ejim, cuyo rendimiento está decepcionando.

Por lo que respecta a Nelson Weidemann, las conversaciones están muy avanzadas y se podrían cerrar en cuestión de horas. El escolta germano ha desarrollado su carrera en la Bundesliga alemana, en equipos como el Alba Berlín, Nuremberg, Bayern Múnich, Bamberg, Göttingen, Ulm, Chemnitz y Rasta Vechta, aunque llegará de la Liga Australiana, como James Batemon en 2025. Este año ha promediado 4,1 puntos, 1,4 rebotes y 0,9 asistencias con los New Zealand Breakers en 9 partidos. Destaca por su intensidad defensiva y versatilidad, ya que puede actuar también de base.

Por otra parte, el club anunció ayer la marcha de Lucas N’Guessan tras 6 semanas entrenando.