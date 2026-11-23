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El Ilerna Lleida ha anunciado este lunes por la mañana la incorporación del pívot serbio Dragan Apic para esta temporada con opción a una segunda. El jugador nacido en Novi Sad (3/10/1995) y de 2,06 m de altura, llega con experiencia en la Liga Endesa y en varias competiciones europeas.

En la Liga Endesa ha vestido las camisetas del San Pablo Burgos (2020) y del Río Breogán (2024-2026). La temporada pasada con el conjunto gallego disputó 33 partidos de liga, con una media de 10:36 minutos de juego, 4,4 puntos, 2 rebotes por partido y 4 de valoración.

Aparte de la incorporación de Apic, tal como ha publicado este lunes SEGRE, el club también tiene cerrado el refuerzo del pívot dominicano Ángel Delgado. Llega procedente del Trabzonspor turco y también ha jugado dos campañas en la Liga ACB, en su caso en las filas de Estudiantes (2020-2021) y Bilbao (2021-2022).