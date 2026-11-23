El Ilerna Lleida anuncia la incorporación del pívot serbio Dragan Apic
El club hace oficial uno de los dos refuerzos interiores que tiene cerrados. El otro es Ángel Delgado
El Ilerna Lleida ha anunciado este lunes por la mañana la incorporación del pívot serbio Dragan Apic para esta temporada con opción a una segunda. El jugador nacido en Novi Sad (3/10/1995) y de 2,06 m de altura, llega con experiencia en la Liga Endesa y en varias competiciones europeas.
En la Liga Endesa ha vestido las camisetas del San Pablo Burgos (2020) y del Río Breogán (2024-2026). La temporada pasada con el conjunto gallego disputó 33 partidos de liga, con una media de 10:36 minutos de juego, 4,4 puntos, 2 rebotes por partido y 4 de valoración.
Aparte de la incorporación de Apic, tal como ha publicado este lunes SEGRE, el club también tiene cerrado el refuerzo del pívot dominicano Ángel Delgado. Llega procedente del Trabzonspor turco y también ha jugado dos campañas en la Liga ACB, en su caso en las filas de Estudiantes (2020-2021) y Bilbao (2021-2022).
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