Jugadores y afición, durante la 'haka' al final del duelo contra el Baskonia, la única vez que lo han hecho esta temporada.Javi Enjuanes

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La peña de animación del Ilerna Lleida, el Nucli Bordeus, hizo público este domingo un comunicado en el que reclama cambios y exige "sacrificio, esfuerzo y sobre todo orgullo a todos los niveles del club". El grupo también pidió a la afición que continúe unida y haga un cambio de mentalidad de cara a la reanudación de la competición.

El texto llega después de dos meses de liga en los que, según la peña, se ha sufrido mucho más de lo que se ha disfrutado. El Nucli Bordeus se hizo eco de una nueva jornada de "esperanzas frustradas" y consideró necesario pronunciarse sobre la situación deportiva del equipo, que lucha por mantener la categoría a la competición.

El comunicado admite que el equipo se encuentra en una situación complicada, tanto por los resultados como, sobre todo, por las sensaciones. Por eso, el grupo defiende que hace falta "un giro de timón". La peña precisa que no le corresponde opinar sobre el qué ni como se tiene que cambiar, ya que reconoce que tampoco lo sabe, pero sí que puede exigir lo mismo que ella aporta semana tras semana.

El Nucli Bordeus recuerda que su línea de animación consiste en transmitir al equipo desde la grada aquello que espera. Sin embargo, asegura que lo que ve en la pista está lejos de este modelo y, por eso, reclama "más actitud y más lucha". Además, afirma que el Barris Nord "no se merece muchas de las situaciones esperpénticas" vividas recientemente.

La peña remarca que su posición es mantenerse firme y unida para revertir una situación que hasta ahora no había vivido. Asegura que estará al lado de la directiva, del staff y de todos los jugadores que vistan la burdeos hasta el último día. No obstante, avisa de que no dudará en señalar los comportamientos y las situaciones que considere inaceptables.

El Nucli Bordeus anima a toda la afición a poner el contador a cero aprovechando la parada por selecciones. Según el comunicado, sólo queda esperar cambios y remar conjuntamente para alcanzar el objetivo de la salvación. La peña asegura que desde la grada no dejará escapar la categoría que tantos años ha costado conseguir. El comunicado se cierra con el mensaje "¡Creemos y confiamos, pero necesitamos más!" y con un "Viva el Lleida"!.