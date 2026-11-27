El Ilerna Lleida tiene muy bien encaminado el fichaje del escolta Nelson Weidemann , que sería la cuarta incorporación que cerraría en menos de una semana, cumpliendo así la promesa que lanzó la junta directiva el pasado lunes en un comunicado. Las negociaciones están muy avanzadas después de que el internacional alemán diera luz verde a venir a Lleida tras la conversación que mantuvo con el técnico Gerard Encuentra, que le puso en antecedentes de la situación que vive el equipo y de lo que quiere que aporte, especialmente defensa e intensidad, dos de sus principales cualidades.

Además de sus dotes defensivas, Weidemann, de 27 años y 1,91 metros de altura, destaca también por su versatilidad, capacidad de manejo de balón y, pese a no prodigarse demasiado, por su lanzamiento desde el perímetro.

Después de toda una trayectoria en la Bundesliga, esta temporada se incorporó a los New Zealand Breakers, equipo que compite en la NBL, la principal liga profesional de Australia y Nueva Zelanda. Hasta la fecha ha promediado 4,1 puntos, 1,4 rebotes y 0,9 asistencias en 17 minutos por partido, tras nueve encuentros disputados.

Su llegada permitiría a Darius McGhee jugar en la posición de escolta, donde luce más en ataque y sufre menos defensivamente, a la espera del regreso de Adrià Rodríguez previsto para mediados de enero. Hasta ahora el Ilerna ha cerrado los fichajes de los pívots Dragan Apic, ya oficializado, Ángel Delgado y Bakary Dibba.

España, con Oriola y Paulí, arrolla a Montenegro

El lleidatà Pierre Oriola festeja la victòria d’ahir davant el combinat de Montenegro. - FEB

La selección española se impuso ayer por un claro 62-93 a Montenegro para romper una racha de tres derrotas seguidas y dar un paso adelante en su clasificación para la Copa del Mundo 2027. El leridano Pierre Oriola fue el más destacado con 16 puntos y 7 rebotes, mientras que Oriol Paulí, del Ilerna, firmó 4 tantos en 20 minutos. Su compañero Mikel Sanz no entró en la convocatoria.Ayer también jugó las ventanas FIBA Bakary Dibba, una de las tres incorporaciones que ha hecho hasta la fecha el Ilerna Lleida. El internacional danés fue de los más destacados de su selección en la derrota por 87-84 ante Bulgaria, en partido correspondiente a la fase de preclasificación para el EuroBasket de 2029. Dibba jugó casi 28 minutos, el segundo más utilizado por el seleccionador danés, en los que aportó 16 puntos (con una serie de 4/5 en T2, 1/6 en T3 y 4/5 en T1), 5 rebotes, 1 asistencia y 13 créditos de valoración. El próximo partido de Dibba será este domingo ante Rumanía en Timisora, por lo que su llegada a Lleida se retrasará hasta mediados de la semana que viene.También está disputando los partidos de clasificación para el Mundial de 2027 otro de los fichajes del Ilerna, él dominicano Ángel Delgado, en su caso la zona americana. Su selección juega mañana ante Colombia en Cali y el lunes frente a Chile en Santiago.