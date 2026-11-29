MOTO GP
Àlex Márquez es baja para la última carrera de la temporada por un broncoespasmo severo
El piloto de Cervera ha abandonado el circuito y lo han trasladado al hospital
Àlex Márquez es baja para la carrera de este domingo en Valencia, la última de la temporada de Moto GP. Según ha informado en la red social X el Gresini Racing, citando al doctor Ángel Charte, el piloto de Cervera sufre un severo broncoespasmo que lo ha hecho abandonar el circuito. De hecho, está ingresado en el hospital 9 de Octubre.
El todavía vigente campeón quedó sexto en el sprint de este sábado y estaba clasificado cuarto para la carrera de este domingo a las 14.00 horas, la última que competirá su hermano, Marc Márquez.