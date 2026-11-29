Marc Márquez, con los padres, Roser y Julià, su hermano Àlex y su pareja, Gemma Pinto. - MOTOGP

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Àlex Márquez es baja para la carrera de este domingo en Valencia, la última de la temporada de Moto GP. Según ha informado en la red social X el Gresini Racing, citando al doctor Ángel Charte, el piloto de Cervera sufre un severo broncoespasmo que lo ha hecho abandonar el circuito. De hecho, está ingresado en el hospital 9 de Octubre.

El todavía vigente campeón quedó sexto en el sprint de este sábado y estaba clasificado cuarto para la carrera de este domingo a las 14.00 horas, la última que competirá su hermano, Marc Márquez.