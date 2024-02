Lleida cobra 4,7 millones de ayuda directa de la PAC menos que en 2019

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El campo de Lleida cobró el año pasado casi cinco millones menos que en 2019 de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC). De hecho, las regulaciones comunitarias representan una de las grandes quejas del sector, porque aseguran que cada vez ponen más obstáculos a los productores y reciben menos apoyos. En concreto, en 2022, último ejercicio del que se tienen datos cerrados, las ayudas directas alcanzaron los 114,59 millones de euros en las comarcas de Lleida, frente a los 119,375 de 2019, según los datos públicos de la conselleria de Acción Climática. Supone un descenso de 4,779 millones.

El grueso de las ayudas corresponden a lo que se conoce como el pago básico de la PAC (sistema de ayudas desacoplado de la producción que sustituye al anterior régimen de pago único). En concreto, en Lleida roza los 66 millones. La segunda gran partida está ligada a prácticas beneficiosas para el medio ambiente, que en 2022 supusieron 34,264 millones. En este capítulo entran, por ejemplo, la diversificación de cultivos (capítulo que incluye el barbecho), el mantenimiento y protección de pastos permanentes o las superficies de interés ecológico, entre otros puntos. Para apaciguar las protestas de los agricultores europeos, la Comisión Europea planteó esta semana derogar durante todo el año 2024 la norma que obliga a los agricultores a mantener parte de sus tierras cultivables en barbecho, una medida que reclamaban los manifestantes en varios estados miembros, comenzando por Francia.Otras partidas de la Política Agraria Común especialmente importantes para Lleida son las asociadas al bovino de engorde (3,473 millones), las asociadas al bovino de leche (2,466), las asociadas a las vacas nodrizas (2,017), las destinadas a apoyar a los jóvenes agricultores (1,273), las asociadas al ovino (11,235) y las destinadas a compensar a pequeños agricultores (1,144). Junto con otras líneas que representan importes muy inferiores se alcanzan los 114,596 millones citados.Con todo, hay sectores que quedan al margen de las ayudas de la PAC y que son claves para Lleida, como es el grueso de la fruta dulce o la ganadería porcina en la que es una líder.

Payeses hartos de la burocracia y que urgen acceder a precios justos

Agricultores y ganaderos se enfrentan a diario a una burocracia que, aseguran, les entierra en papeles y documentos. Por eso, una de sus principales demandas en estos momentos por parte de los profesionales del campo es disminuir con el alud de exigencias a las que se enfrentan. Las demandas en las protestas convocadas para el martes incluyen menos exigencias en la PAC. También demandan cobrar ya las ayudas por la sequía anunciadas el año pasado. En el capítulo de mercado, la urgencia es tener unos precios justos, dicho de otra manera, que no tengan que perder dinero y ponerlo de su bolsillo para seguir produciendo. En materia medioambiental, tienen en el punto de mira las restricciones de cultivo que existen en las zepas (zonas de especial protección para las aves) o derogar normativas de bienestar animal que pueden poner en peligro la supervivencia económica de muchas granjas. En el capítulo fiscal y de competencia, reclaman reducciones en las cuotas de autónomos de la Seguridad Social y el IRPF y aranceles a la importación.

Los tractores, convocados para cortar la A-2 el martes 16 horas

Los payeses de casi toda Europa se están movilizando para poner de manifiesto la crisis que atraviesan, con los franceses a la cabeza. En este contexto, ha surgido la Plataforma 6F, nacida de un Whatsapp creado por un payés de Lleida que en horas sumó un millar de profesionales. Este colectivo ha convocado el martes una protesta en la que ganaderos y agricultores están llamados a cortar la autovía A-2 con sus tractores. Los puntos de encuentro son el área de Vila-sana y el Punto Estrella de Fondarella, a izquierda y derecha de la A-2, que se cortará previsiblemente entre las 8 de la mañana y la medianoche, unas 16 horas. El viernes, en una reunión en Miralcamp, se propuso repetir los cortes el miércoles y llevar a cabo una marcha lenta el jueves y el viernes a Barcelona. Por su parte, UP ha convocado el martes una marcha lenta por la N-145 desde la Seu d’Urgell a la frontera con Andorra a partir de las 11 de la mañana. Ademas, no se descarta que hoy se repitan protestas como las del viernes. UP, JARC, Asaja y la FCAC respaldan las movilizaciones.

Problemas compartidos por todo el sector

Algunos de los problemas a los que se enfrentan agricultores y ganaderos son compartidos por todo el sector, como la burocracia.

Caída de producción pero también de precio

Los productores de cereales de Lleida afrontan una campaña bajo mínimos en cuanto a producción, por los problemas de la sequía y las restricciones de regadío a la que se han visto sometidos, al igual que el sector de los forrajes. Sin embargo, los precios de sus productos no suben, sino todo lo contrario, por la competencia de otros países con buenas cosechas.

Campaña desigual en un año de gran sequía

Los precios de la fruta de hueso fueron el pasado verano, en general, mejores que los del año anterior. Pero hay que tener en cuenta que los costes se dispararon y las plagas, en especial de la mosca, causaron verdaderos estragos en las fincas. Los resultados de cada agricultor dependen mucho de las mermas sufridas por efecto de estas plagas, por ejemplo.

Cara para el porcino y las aves, cruz al bovino

Los resultados en el caso de la ganadería son muy dispares desde el punto de vista económico. El porcino y la avicultura, en general, se sitúan en el lado bueno del mercado, con unos precios muy por encima de otros años. El consumo, sin embargo, no va de la mano de otras carnes, como puede ser las del bovino y el caprino. Además, temen la competencia de importaciones y en especial el acuerdo UE-Mercosur

El aceite, almendra y vino claman por riego

Este año se ha puesto más de manifiesto la necesidad de que los productores de aceite, almendras y de vino puedan contar con riego. Esta campaña los resultados en secano son pésimos y solo se salva el regadío.