Josep M. Castella, agricultor de Torrefeta i Florejacs: «Los importadores hacen caer el cereal como el petróleo»

¿Mejorará la situación con las protestas?

Seguro que algo mejorará, pero lo que no va a mejorar son los precios del cereal porque esto depende de los importadores y no de los políticos. Hacen lo que quieren al margen del Estado según les conviene, pueden hacer bajar o subir el precio del cereal igual como hacen con el petróleo.

¿Considera que el control de las importaciones debería ser más estricto?

Claro. En todos los sentidos. De un lado los intermediarios son los que se hacen el arroz, pero por otro lado, los cerealistas locales estamos sometidos a unas restricciones que en otros países como Rusia o Sudamérica no tienen y hacen más barata su producción. Un ejemplo, aquí antes utilizábamos el Lindano para tratar la plaga del Sabrus y se nos prohibió, pero aquí nos llega grano de otros países tratado con Lindano y nadie dice nada. Producir en España y en Europa es más caro, competimos en inferioridad con los productos de fuera.

¿Los agricultores se quejan también de la burocracia?

En mi modesta opinión la burocracia en sí tampoco es tan grave, yo hago la DUN en una mañana y si no fuera por la DUN las pequeñas explotaciones ya habrían cerrado puertas. El problema de la burocracia afecta a los grandes productores. Somos cuatro los que vivimos del cereal el resto lo compaginan con otros trabajos. El problema es que a nosotros nos exigen a partir de 50 hectáreas el Cuaderno de Explotación, que hasta hoy debíamos hacer una vez al año y ahora nos obligarán a hacerlo cada vez que acabemos una tarea en el campo. La realidad es que ni Catalunya, ni Madrid, ni la UE están preparados para llevar a cabo el seguimiento de este trabajo. Por otro lado, es injusto ya que solo se castiga a los cuatro profesionales porque los que tienen 20 hectáreas no tienen estos controles. Con todo, la burocracia no es tan grave si al final obtienes un rendimiento, y tras dos años de sequía estamos contra las cuerdas.¿Como afrontan este año la campaña?Con mucha incertidumbre. Estamos con las pólizas hasta el cuello y no sabemos qué pasará. Algunos que están en situación límite han optado por no aplicar abono para ahorrar costes. En mi caso siembro 230 hectáreas, pero solo de nuestras explotaciones no podríamos vivir y tenemos que hacer trabajos para otros como aplicar herbicidas, fungicidas o recoger paja para complementar el sueldo.

¿Hábleme de los costes de producción?

Partiendo de que hemos tocado fondo a nivel económico, de un lado, tenemos trabajo para cubrir los gastos que ocasiona la cosecha. Por dar solo unos detalles, se han cuatriplicado los costes de las semillas y de los abonos, y se ha cuatriplicado el coste de los fitosanitarios. De otro lado, es vergonzoso que el precio del cereal haya pasado de 410 euros la tonelada a 210. Piense que solo la semilla cuesta 500 euros la tonelada. Es un despropósito.