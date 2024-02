Planas hará voluntario el cuaderno digital de campo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno se comprometió ayer con los payeses a eliminar la obligatoriedad de implantar el cuaderno digital de campo y a incrementar sus inspecciones a distribuidores y superficies comerciales para asegurar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, con la creación de una nueva agencia de control.

Estas son dos del paquete de 18 medidas que anunció ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, tras reunirse con las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias (Asaja, COAG y UPA) en el contexto de las masivas protestas que miles de agricultores están llevando a cabo en toda España. Los agricultores y ganaderos han reclamado, principalmente, la eliminación de la competencia desleal de los productos extranjeros que no cumplen los estándares europeos, cambiar la ley de la cadena alimentaria para garantizar que los payeses no cobran por debajo de los costes o ayudas para hacer frente a contratiempos meteorológicos, como la sequía. Otras medidas incluidas en el paquete apuntan a la simplificación de la burocracia, especialmente para los pequeños agricultores, mejorar los seguros agrarios, la continuación de los incentivos al gasóleo agrícola o llevar a Europa modificaciones de la Política Agraria Común (PAC) para que se adapte mejor a la realidad del sector. En este sentido Planas prometió que el Estado defenderá ante la Unión Europea el establecimiento de “cláusulas espejo” para que los productos importados no contengan elementos prohibidos a los agricultores comunitarios.Las organizaciones agrarias valoraron las propuestas, que consideraron “un paso hacia delante”, pero creen que “queda mucho camino todavía” por recorrer para mejorar las condiciones en las que producen los profesionales del campo. Por eso, mantendrán el calendario de protestas con 16 actos previstos para las próximas semanas, aunque continuará el diálogo. Horas antes del encuentro con el ministro, varias decenas de tractores y agricultores se concentraron a las puertas del ministerio.