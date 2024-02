Sánchez Llibre culpa a los diferentes gobiernos de la Generalitat de la actual sequía

Publicado por acn / Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha señalado directamente los diferentes gobiernos de la Generalitat desde 2008 de la situación de sequía que vive el país. "Si hay un culpable de la sequía es la acción de los diferentes gobiernos de la Generalitat desde 2008 hasta ahora", que según ha dicho, "no han hecho absolutamente nada para intentar paliar la situación" actual. Desde el septiembre pasado, sin embargo, considera que la situación ha cambiado y que el Govern "está a la altura de las circunstancias" y trata de buscar "soluciones de emergencia". Desde Lleida, ha expresado que "no es momento de hacer declaraciones alarmistas" y ha pedido que no se criminalice de la falta de agua a sectores económicos como el agroalimentario y el turístico.

Visita a Lleida

El presidente de Foment del Treball ha visitado este lunes la Paeria de Lleida, donde ha sido recibido por el alcalde Fèlix Larrosa. El concejal jefe le ha explicado que en los próximos meses la ciudad dispondrá de cuatro millones de metros cuadrados nuevos destinados a usos industriales y comerciales, anuncio que Sánchez Llibre ha calificado de "buena noticia para la economía de la zona", y ha añadido que facilitarán sus contactos para favorecer las posibles inversiones que se quieran instalar. Posteriormente se ha desplazado a la sede de Confederación de Organizaciones Empresariales de las Terres de Lleida (COELL), donde ha mantenido un encuentro empresarial con asociados donde se han tratado temas de actualidad.