Los payeses mantendrán los cortes de vías hasta que el Govern mueva ficha

Publicado por Tània Contreras Redactora SEGRE Verificado por Creado: Actualizado:

Los payeses, que desde el martes cortan las principales arterias de circulación de Lleida, amenazan con alargar indefinidamente sus protestas si el conseller de Acción Climática, David Mascort, que les plantó en la última y que ayer a última hora los convocó para un encuentro hoy mismo, no da solución a sus principales demandas.

Los agricultores y ganaderos amenazaron ayer con alargar de manera indefinida los cortes en las principales carreteras leridanas, como la AP-2 o la A-2, que en principio debían acabarse hoy y mañana, sí el Govern no mueve ficha y atiende sus principales demandas. Ante este ultimátum, el conseller de Acción Cimática, que el martes les “plató” en una reunión, convocó a última hora a los representantes de la plataforma Revolta Pagesa y de los principales sindicatos a una reunión que se celebrará hoy a las 11 de la mañana. Uno de los portavoces de la plataforma, Ramón Ibáñez, advirtió que lo que quieren “son hechos, no un sinfín de reuniones en las que no se tome ninguna decisión” y criticó duramente que el conseller no asistiera al encuentro que tuvo lugar el martes, una ausencia que justificó alegando “motivos familiares”. “Estamos decepcionados con su plante, es él el que debe escuchar nuestras reivindicaciones”, defendió.

Entre las principales reivindicaciones que los payeses pusieron sobre la mesas en la reunión del martes se encuentran la simplificación de los requisitos para solicitar las ayudas por la sequía y la inclusión de los leñosos de secano. “Esta es una línea roja que no estamos dispuestos a borrar, y hasta que no haya respuesta seguiremos en pie de guerra”, reivindicó Ibáñez, que no descartó llevar a cabo nuevas acciones de protesta, además de los cortes. El cambio de nombre de la conselleria para que vuelva a llamarse Agricultura, la simplificación de los trámites de la FotoDun y la dimisión o cese de los responsables de la gestión del agua del ACA, fueron otros de los temas que se piden tratar con el conseller. En Lleida los principales cortes se dan en la AP-2, en Soses; la A-2 en Soses, Vilagrassa y Tàrrega; la N-230 y la N-260 en El Pont de Suert, la C-14 en Tàrrega, Bassella y Ponts y en la N-240 en Almacelles. A lo largo de ayer se registraron también nuevos cortes en la L-303 en los Plans de Sió, la LL-12 en Albatàrrec y la LV-5118 en Peramola. El de la A-22 que se mantenía desde el martes finalizó por la tarde. Esto provocó retenciones en varias vías secundarias y calapos en la ciudad de Tàrrega.