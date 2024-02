Els pagesos mantindran els talls de vies fins que el Govern mogui fitxa

Els pagesos, que des de dimarts tallen les principals artèries de circulació de Lleida, amenacen d'allargar indefinidament les seues protestes si el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que els va plantar en l'última i que ahir a darrera hora els va convocar per a una trobada avui mateix, no dona solució a les seues principals demandes.

Els agricultors i ramaders van amenaçar ahir d’allargar de manera indefinida els talls a les principals carreteres lleidatanes, com l’AP-2 o l’A-2, que en principi s’havien d’acabar avui i demà, si el Govern no mou fitxa i atén les seues principals demandes.

Davant d’aquest ultimàtum, el conseller d’Acció Cimàtica, que dimarts els va “plantar” en una reunió, va convocar a última hora els representants de la plataforma Revolta Pagesa i dels principals sindicats en una reunió que es farà avui a les 11 del matí. Un dels portaveus de la plataforma, Ramón Ibáñez, va advertir que el que volen “són fets, no una infinitat de reunions en les quals no es prengui cap decisió” i va criticar durament que el conseller no assistís a la trobada que va tenir lloc dimarts, una absència que va justificar al·legant “motius familiars”. “Estem decebuts que ens plantés, és ell el que ha d’escoltar les nostres reivindicacions”, va defensar.Entre les principals reivindicacions que els pagesos van posar sobre la taula en la reunió de dimarts es troben la simplificació dels requisits per sol·licitar els ajuts per la sequera i la inclusió dels llenyosos de secà. “Aquesta és una línia roja que no estem disposats a esborrar, i fins que no hi hagi resposta seguirem en peu de guerra”, va reivindicar Ibáñez, que no va descartar dur a terme noves accions de protesta, a més dels talls. El canvi de nom de la conselleria perquè torni a dir-se Agricultura, la simplificació dels tràmits de la FotoDun i la dimissió o cessament dels responsables de la gestió de l’aigua de l’ACA, van ser altres temes que es demanen tractar amb el conseller.A Lleida els principals talls tenen lloc a l’AP-2, a Soses; l’A-2 a Soses, Vilagrassa i Tàrrega; l’N-230 i l’N-260 al Pont de Suert; la C-14 a Tàrrega, Bassella i Ponts; i l’N-240 a Almacelles. Al llarg d’ahir es van registrar també nous talls a l’L-303 als Plans de Sió, l’LL-12 a Albatàrrec i l’LV-5118 a Peramola. El de l’A-22 que es mantenia des de dimarts va finalitzar a la tarda. Això va provocar retencions en diverses vies secundàries i col·lapses a la ciutat de Tàrrega.