Acaban los cortes en las carreteras, salvo en Tàrrega, tras el acuerdo con la Generalitat

Publicado por Laia Pedrós

Los payeses que desde el martes mantenían cortadas las principales carreteras de Lleida, como la AP-2 y la A-2 en Soses o la N-230 y la N-260 en el Pont de Suert, decidieron ayer levantar los bloqueos después de llegar a un acuerdo con la Generalitat sobre sus principales demandas, a excepción de los concentrados en la A-2 en Tàrrega, que aprobaron en asamblea alargarlo hasta mañana a mediodía.

Cortes en carreteras este viernes

​Consulta el estado del tráfico Se mantiene cortada la A-2 en Tàrrega en los dos sentidos de la marcha y a primera hora también se ha cortado la N-230 en Alfarràs

Durante el debate se vivieron momentos de tensión, puesto que la decisión de los agricultores y ganaderos del Urgell creó malestar entre sus compañeros de otras zonas, que consideraron errónea esta maniobra. Gerard Cardona, payés del Alt Pirineu del grupo motor de la plataforma Revolta Pagesa, manifestó que si el corte se mantenía “los acuerdos firmados con el Govern saltan por los aires. Yo ya lo dejo, igual que mis compañeros”. Y es que según el documento firmado por ambas partes, la Plataforma se comprometía a levantar los cortes a medianoche. En la reunión con el conseller de Acción Climática, David Mascort, a la que también asistieron UP, Jarc y la FCAC, el Govern se comprometió a cumplir las principales demandas que Revolta Pagesa llevaba al encuentro, como el cambio de nombre del departamento, añadiendo Agricultura, Ganadería y Pesca o reorganizar el área de Abastecimiento de Agua del ACA, aunque se opuso al cese de su director, Samuel Reyes. En materia de ayudas, aceptó complementar las de la sequía con 200 euros por hectárea en las zonas de herbáceos que no pudieron regar por las restricciones el año pasado. Además, se acordó crear un espacio de trabajo permanente entre las organizaciones de la Taula Agraria, la plataforma y el Govern y su participación en el debate de Política Agraria de la semana que viene en el Parlament, además de presionar a la UE.

Los payeses del Urgell quieren hechos y no solo palabras

Los payeses concentrados en Tàrrega desde el martes no se fían del Govern, por eso decidieron alargar el corte. Josep Arrufat, uno de los manifestantes, afirmó que “ los compromiso no son acuerdos, queremos un pacto firme, no esperar quince días y quince días porque esto es la muerte del campo”. En este sentido añadió que lo que quieren es “ver algún otro movimiento, si tiene que haber una dimisión, hoy tienen tiempo de hacerla, no nos podemos quedar con un papel con cuatro firma”. Precisamente ayer Arrufat junto otros payeses de la zona se desplazaron hasta la Espluga de Francolí para hablar directamente con el president Pere Aragonès, a quien transmitieron sus intenciones.

La autopista y vías del Pirineo, sin tractores a partir de hoy

Los agricultores y ganaderos que cortaban desde el martes la de la N-230 en Les Bordes y la N-260 en el Pont de Suert decidieron ayer también poner fin al corte que mantenían tras el acuerdo con el Govern y que durante más de 48 horas dejó atrapados a cientos de camiones. Justo ayer por la mañana, había decido realizar un “vaciado solidarios” permitiendo que circularan los que se encontraban parados en arcenes de la carretera y zonas habilitadas por vehículos. El corte finalizó también en la AP-7 en el Pontós, en la frontera con Francia en Girona.Payeses, no obstante, no descartan nuevos cortes este fin de semana en otros puntos, como el Túnel del Cadí.