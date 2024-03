Los payeses levantan este sábado el corte en Tàrrega, pero volverán si no atienden sus demandas

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

Los payeses que desde el martes permanecen concentrados en la A-2 en Tàrrega acordaron ayer levantar hoy a las 12.00 del mediodía el corte, aunque advirtieron que si las negociaciones con el Govern no avanzan, continuarán con las movilizaciones. Ramon Gomà, portavoz de la plataforma Revolta Pagesa en la zona, explicó que el jueves, tras la reunión en Barcelona, “decidimos no levantar el bloqueo porque considerábamos que el acuerdo de mínimos al que se había llevado, no era suficiente”, y se emplazaron a una nueva votación que tuvo lugar ayer a puerta cerrada.

Allí se decidió que hoy se pondría fin al corte de la A-2, el único que se mantenía desde inicios de semana en la demarcación y que durante cuatro días y medio ha generado graves problemas de tráfico en la zona. Con todo, Gomà advirtió que “si no hay avances en las negociaciones la semana que viene y en el pleno monográfico sobre agricultura en el Parlament, las protestas continuarán, porque la gente quiere respuestas y un calendario claro”.

Los agricultores y ganaderos del Urgell consideran que los pactos alcanzados en el encuentro con Acción Climática no resolvieron algunas de sus principales demandas, como impulsar acciones contra la plaga de conejos en la zona de Lleida. “La fauna salvaje es un tema importante, aquí especialmente es grave la plaga de conejos, que queremos que se trate”, dijo Gomà, que también avanzó que la plataforma está impulsando mesas de trabajo en este sentido. Tras las discrepancias que surgieron en las asambleas organizadas el jueves, apuntó también que “damos un voto de confianza a la gente de la plataforma que nos ha representado a Barcelona” pero advirtió que “seguiremos apretando en las calles, aunque levantaremos el corte en la A-2 en Tàrrega”.

Para culminar estos cuatro días y medio de movilizaciones por la tarde se organizaron varios conciertos bajo el nombre de Agrorock en los que actuaron Capy, Lo Pau de Ponts, Edu Escaño, Perifèrics, Xavier Mayora y Comandants de Tros para agradecer a los ciudadanos su paciencia. Asimismo, por la mañana tuvo lugar una demostración de arado con mulas. Durante el día de ayer también se produjeron varias protestas en otras carreteras leridanas, por parte de grupos de payeses que también consideran “insuficiente” el acuerdo con la Generalitat. Unos 50 cortaron la A-22 y la N-240 a la altura de Almacelles. También hubo bloqueos en el enlace entre la C-26 y la N-230 y la L-902 en Alfarràs y la C-14 en Ponts. Estaba previsto que todos acabaran entre las 20.00 y las 22.00. Revolta Pagesa dijo estar desvinculada de estas manifestaciones.