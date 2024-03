Els pagesos aixequen avui el tall a Tàrrega, però hi tornaran si no atenen les seues demandes

Els pagesos que des de dimarts estan concentrats a l’A-2 a Tàrrega van acordar ahir aixecar avui a les 12.00 del migdia el tall, encara que van advertir que si les negociacions amb el Govern no avancen continuaran amb les mobilitzacions. Ramon Gomà, portaveu de la plataforma Revolta Pagesa a la zona, va explicar que dijous, després de la reunió a Barcelona, “vam decidir no aixecar el bloqueig perquè consideràvem que l’acord de mínims a què s’havia arribat no era suficient”, i es van citar a una nova votació que va tenir lloc ahir a porta tancada.

Allà es va decidir que avui es posaria fi al tall de l’A-2, l’únic que es mantenia des d’inicis de setmana a la demarcació i que durant quatre dies i mig ha generat greus problemes de trànsit a la zona. Amb tot, Gomà va advertir que “si no hi ha avenços en les negociacions la setmana que ve i en el ple monogràfic sobre agricultura al Parlament, les protestes continuaran, perquè la gent vol respostes i un calendari clar”.

Els agricultors i ramaders de l’Urgell consideren que els pactes assolits en la trobada amb Acció Climàtica no van resoldre algunes de les seues principals demandes, com impulsar accions contra la plaga de conills a la zona de Lleida. “La fauna salvatge és un tema important, aquí especialment és greu la plaga de conills, que volem que es tracti”, va dir Gomà, que també va avançar que la plataforma està impulsant taules de treball en aquest sentit.

Els pagesos van culminar el tall a l’A-2 a Tàrrega organitzant diversos concerts i ballant

Després de les discrepàncies que van sorgir a les assemblees organitzades dijous, va apuntar també que “donem un vot de confiança a la gent de la plataforma que ens ha representat a Barcelona” però va advertir que “continuarem fent pressió als carrers, encara que aixecarem el tall a l’A-2 a Tàrrega”.Per culminar aquests quatre dies i mig de mobilitzacions a la tarda es van organitzar diversos concerts sota el nom d’Agrorock en els quals van actuar Capy, Lo Pau de Ponts, Edu Escaño, Perifèrics, Xavier Mayora i Comandants de Tros per agrair als ciutadans la seua paciència. Així mateix, al matí va tenir lloc una demostració d’arada amb mules.Durant el dia d’ahir també es van produir diverses protestes en altres carreteres lleidatanes, per part de grups de pagesos que també consideren “insuficient” l’acord amb la Generalitat. Uns cinquanta van tallar l’A-22 i la N-240 a l’altura d’Almacelles. També hi va haver bloquejos a l’enllaç entre la C-26 i l’N-230 i l’L-902 a Alfarràs i la C-14 a Ponts. Estava previst que tots acabessin entre les 20.00 i les 22.00. Revolta Pagesa va dir estar desvinculada d’aquestes manifestacions.

Mascort: “Estic satisfet d’haver atès el seu crit d’auxili”

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va afirmar ahir que està satisfet d’haver atès la “crida d’auxili” dels pagesos en la reunió amb Unió de Pagesos, JARC, FCAC i Revolta Pagesa. “Per primera vegada, ens asseiem totes les organitzacions i treballem a resoldre els seus problemes”, va assenyalar. En la trobada, es va comprometre, entre altres coses, a afegir al nom de la conselleria els conceptes agricultura, ramaderia i pesca. “Això és important per al sector, que fa molt que se senten menyspreats per la societat”, va dir. Mascort va presentar ahir la partida pressupostària per al 2024 del departament i va destacar els 94 milions en ajuts al camp.

La plataforma prepara amb els partits el monogràfic

Representants de la plataforma Revolta Pagesa es van reunir ahir amb els partits amb representació al Parlament per debatre sobre els punts que s’exposaran en el ple monogràfic sobre agricultura que es farà la setmana vinent al Parlament i mirar de trobar consensos entre les seues propostes i les reclamacions dels pagesos. Albert Fontanet, portaveu de la plataforma, va afirmar que “va ser una trobada positiva i amb voluntat”.D’altra banda, l’Eurocambra va aprovar modernitzar l’acord comercial UE-Xile. Aquests tractats, de lliure comerç, són una de les queixes del camp a nivell europeu.