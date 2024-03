El 19% de promotores inmobiliarios ha trasladado su inversión fuera de Catalunya, según una encuesta

Publicado por ep Verificado por Creado: Actualizado:

El 19% de los promotores inmobiliarios ha trasladado su inversión fuera de Cataluña, principalmente a Madrid y Málaga, tras la aprobación de la Ley de vivienda impulsada por el Gobierno español, según una encuesta realizada por la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) entre sus asociados para analizar los efectos sobre el mercado catalán de alquiler. En una rueda de prensa este jueves, el presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, ha explicado los efectos de la Ley estatal, así como las previsiones ante la entrada en vigor de la Ley catalana de vivienda, que contempla zonas tensionadas de alquiler, el próximo 13 de marzo y que, ha asegurado, genera muchas dudas y tensionará "todavía más" el mercado de alquiler.

El sondeo de APCE fue realizado en el cuarto trimestre de 2023 y desveló que, desde la aprobación de la ley española en mayo, el 32% de las empresas había puesto a la venta o dejado vacantes pisos que gestionaba en alquiler; los encuestados cuantificaron en más de 500 las viviendas reorientadas del alquiler a la venta debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad económica y la falta de seguridad jurídica.

Impacto negativo

El 56% de las empresas promotoras aseguró que había desestimado alguna promoción a medio plazo en modalidad de alquiler, lo que ha tenido un impacto negativo en el mercado de alquiler cifrado en más de 1.100 viviendas. "Debemos procurar que nuestro sector funcione, nos rebelamos contra decisiones políticas y cambios legislativos que no funcionan y así se ha ido demostrando en los últimos años demasiadas veces desgraciadamente", ha dicho Vilajoana, tras subrayar que su posición no es política, ya que entre los asociados de APCE –más de 1.100– figuran ayuntamientos, fundaciones, cooperativas, empresas medias y pequeñas o constructoras, entre otros.

"Es un sector muy atomizado, el 80% son pequeños propietarios, grandes tenedores solo son un 10-20%", ha dicho, tras asegurar que la Generalitat y los ayuntamientos son los grandes tenedores del mercado de alquiler de Catalunya.

Asegura que "es difícil regular un mercado tan diverso y eso genera conflictos", y que en el último mes, APCE ha tenido un alud de llamadas de gente que no lo tiene claro y que se plantea retirar su activo del mercado de alquiler para ponerlo a la venta debido a las nuevas normativas, lo cual, avisa, reduce la oferta.

Pide autocrítica a las administraciones

El presidente de la entidad ha pedido "autocrítica" a las administraciones porque "los presupuestos de la Generalitat estan a un 10% de lo que se invierte en otros países como Holanda, Alemania, Austria o Francia, no solo en inversión directa, también ayudas en políticas de vivienda".

Asimismo, ha recordado que hace dos años entraron en vigor los Next Generation, y una parte de las ayudas estaban destinadas a la promoción pública de alquiler por parte de los ayuntamientos, "pero ha aflorado de pronto suelo público que no se conocía" y los municipios han comenzado a pedir ayudas hasta el punto, en sus palabras, que la demanda ha superado la oferta de alquiler social. "El alquiler y la venta son vasos comunicantes, lo han sido y lo serán siempre, no se pueden hacer políticas de alquiler sin tener en cuenta las ventas", ha dicho Vilajoana.