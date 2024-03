Cerealistas plantean reclamar a los canales por su veto a poder regar

Las plataformas Manifest del Gran Urgell, Pagesos o Conills y de la Segarra, convocaron ayer una asamblea informativa en Miralcamp, que congregó a más de 200 personas, para exponer las conclusiones extraídas de una reunión que mantuvieron con la conselleria de Acción Climática. Durante el encuentro se puso de manifiesto el descontento de los productores de cereales con las ayudas por la sequía pactadas en la Mesa Agraria, ya que “se excluyen, en una gran mayoría de casos, los cultivos de herbáceos que durante el pasado año no pudieron regar”. Además, los que sí tienen derecho a ayuda sufren retrasos en los pagos, “que podrían llegar en septiembre”, una fechas que incluso ponen en duda. Por este motivo, se animó a los payeses a presentar una reclamación patrimonial contra las comunidades de regantes del Canal d’Urgell y del Canal Segarra-Garrigues, especificando que no se les avisó con suficiente antelación del cierre del riego, con el perjuicio que ello les conllevó, ya que muchos de ellos perdieron toda la cosecha. Deben hacerlo antes del 25 de abril, día del aniversario del cierre del canal. Esto, explicaron desde el Manifest del Gran Urgell, les servirá para que sus reclamaciones no prescriban en el caso que quieran presentar una demanda contra la comunidad de regantes para que se haga cargo de las compensaciones que las administraciones se niegan a otorgarles. Con todo, explicaron que algunos regantes del Canal d’Urgell ya han presentado una reclamación en este sentido, que ha recibido una negativa por parte de la comunidad, y que ya se han iniciado varias demandas para reclamar compensaciones.

Durante el encuentro, también trataron otros temas que mantienen en pie de guerra a los agricultores del llano, como el control de la fauna salvaje o las zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). En cuanto a la fauna salvaje, reclaman a la Generalitat que flexibilice ciertas restricciones a la caza para que se le pueda poner coto a animales como los jabalíes y los conejos. Por ejemplo, con más batidas nocturnas. En este sentido, Jaume Perera, del Manifest Gran Urgell, explicó que el próximo 20 de marzo se ha organizado una manifestación de apoyo para los encausados por lanzar conejos en una protesta para pedir medidas de control frente a la delegación de Acción Climática. Esta manifestación fue denunciada por plataforma ecologistas y ahora se celebrará el juicio.