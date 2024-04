Regantes critican la gestión del canal de Urgell y dicen que el sistema de reparto equitativo del agua no se cumple

Publicado por acn

La Plataforma Manifest Gran Canal ha manifestado su "descontento y malestar" con los responsables del canal de Urgell por la manera como están gestionando el agua de la campaña de riego, que empezó el 25 de marzo. El canal de Urgell decidió cambiar el sistema de reparto del agua a partir de esta campaña para que cada campesino disponga de la misma cantidad de agua por hectárea, independientemente del tipo de cultivo. De entrada, la campaña ha arrancado con 2 hidros, es decir 2 riegos. La plataforma, sin embargo, critica que hay colectividades que no anotan los riegos y que siguen repartiendo el agua como se había hecho hasta ahora. También lamentan que los regantes todavía no puedan acceder a la aplicación que hace el seguimiento de la gestión del agua.

En un comunicado, la plataforma critica que la información que recibieron por parte de la Comunidad General de Regantes del canal de Urgell antes de empezar la campaña de riego y la realidad que se han encontrado no concuerdan.

Afirman que, a pesar del canal de Urgell acordó repartir el agua de manera equitativa con la nueva unidad hidro (un hidro equivale a un riego), el sistema no se ha aplicado "con éxito". Dicen que hay colectividades que no anotan los pedidos y, por el contrario, las que sí que lo hacen "se han visto desbordadas" y no pueden atender las demandas de riego.

También lamentan las dotaciones mínimas de agua que tienen los regantes, tanto los que riegan del canal principal como del auxiliar, y dicen que hay fincas que se han quedado sin poder regarlas por falta de caudal. Eso provoca retrasos de los turnos y avisan de que, si la campaña continúa así, se puede poner en peligro el riego de algunos cultivos cuando más agua necesitan.

Por todo ello, la plataforma pide a los directivos del canal de Urgell "una rápida rectificación de esta gestión inicial del sistema hidro" y que "estén más cerca" de los responsables de repartir los riegos para "percibir la realidad los cultivos".