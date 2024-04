Regants critiquen la gestió del canal d'Urgell i diuen que el sistema de repartiment equitatiu de l'aigua no es compleix

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Plataforma Manifest Gran Canal ha manifestat el seu "descontent i malestar" amb els responsables del canal d'Urgell per la manera com estan gestionant l'aigua de la campanya de reg, que va començar el 25 de març. El canal d'Urgell va decidir canviar el sistema de repartiment de l'aigua a partir d'aquesta campanya perquè cada pagès disposi de la mateixa quantitat d'aigua per hectàrea, independentment del tipus de cultiu. D'entrada, la campanya ha arrencat amb 2 hidros, és a dir 2 regs. La plataforma, però, critica que hi ha col·lectivitats que no anoten els regs i que continuen repartint l'aigua com s'havia fet fins ara. També lamenten que els regants encara no puguin accedir a l'aplicació que fa el seguiment de la gestió de l'aigua.

En un comunicat, la plataforma critica que la informació que van rebre per part de la Comunitat General de Regants del canal d'Urgell abans de començar la campanya de reg i la realitat que s'han trobat no concorden.

Afirmen que, malgrat el canal d'Urgell va acordar repartir l'aigua de manera equitativa amb la nova unitat hidro (un hidro equival a un reg), el sistema no s'ha aplicat "amb èxit". Diuen que hi ha col·lectivitats que no anoten les comandes i, per contra, les que sí que ho fan "s'han vist desbordades" i no poden atendre les demandes de reg.

També lamenten les dotacions mínimes d'aigua que tenen els regants, tant els que reguen del canal principal com de l'auxiliar, i diuen que hi ha finques que s'han quedat sense poder-les regar per falta de cabal. Això provoca endarreriments dels torns i avisen que, si la campanya continua així, es pot posar en perill el reg d'alguns cultius quan més aigua necessiten.

Per tot plegat, la plataforma demana als directius del canal d'Urgell "una ràpida rectificació d'aquesta gestió inicial del sistema hidro" i que "estiguin més a prop" dels responsables de repartir els regs per "percebre la realitat els cultius".