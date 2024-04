Revisar el borrador, una clave de la campaña de IRPF

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La campaña de la declaración de la Renta ha comenzado hasta el próximo 1 de julio y los contribuyentes han de tener claro una serie de requisitos para no cometer errores a la hora de presentarla y que acaben en sorpresas desagradables, como recuerda la Caixa Enginyers. El primero de los puntos a tener en cuenta es la recopilación de información: el contribuyente debe reunir toda la documentación necesaria para realizar la declaración, desde los certificados de retenciones, a los recibos de pagos y facturas entre otros documentos relevantes.

El contribuyente debe calcular sus rendimientos, imputaciones de rentas, ganancias y pérdidas patrimoniales, así como determinar las deducciones a las que tenga derecho. Esto puede incluir deducciones por gastos hipotecarios, en caso de tener derecho, donaciones y otras circunstancias personales. Luego es el momento de cumplimentar la declaración para presentarla dentro del plazo establecido por la ley, este año hasta el 1 de julio de 2024 . Este proceso se puede realizar de manera presencial en las oficinas de la Administración Tributaria, a través de internet o utilizando otros medios autorizados.A la hora de cumplimentar la declaración hay que tener en cuenta diferentes recomendaciones. Debe tenerse presente si se han realizado aportaciones a un plan de pensiones o plan de previsión asegurado. En este caso, es fundamental aplicar la reducción a la base imponible del impuesto, que está limitada al menor entre la aportación realizada y el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y las actividades económicas percibidos durante el ejercicio. Por otra parte, si el cónyuge no ha obtenido rendimientos del trabajo o actividades económicas por importe igual o superior a 8.000 euros y se ha realizado aportaciones al plan de pensiones o plan de previsión asegurado, por importe igual o inferior a 1.000 euros, también se puede aplicar la reducción en la base imponible del impuesto. En caso de tener más de 65 años y haber vendido la vivienda habitual, la ganancia patrimonial obtenida queda exenta de tributación. Del mismo modo, si se han vendido elementos patrimoniales (acciones, fondos de inversión, segundas residencias, etc.), obteniendo una ganancia patrimonial, ésta puede quedar exenta, total o parcialmente, si en el plazo de 6 meses se reinvierte el importe de la venta en la constitución de una renta vitalicia, con el límite de 240.000 euros. Por último, Caixa Enginyers insiste en que es imprescindible revisar bien el borrador para asegurarse de que todos los datos son correctos, sobre todo si ha habido cambios recientes de domicilio, herencias, estado civil, etc. para que las posibles deducciones estén bien aplicadas. También es conveniente revisar las deducciones estatales y autonómicas que puedan ser de aplicación, en función de la comunidad autónoma de la residencia fiscal.

Los titulares del ingreso mínimo vital y los integrantes de la unidad de convivencia, 16.000 en Lleida, deben declarar el IRPF esta campaña. Además, hasta el 2022 sólo las madres trabajadoras se podían beneficiar de la deducción de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años. Ahora, incluso si en el momento del nacimiento no estaba la madre trabajando sino cobrando el desempleo, o también si con posterioridad cotizó 30 días o más, podrá beneficiarse de esta deducción y solicitar el abono anticipado de 100 euros al mes.

La tributación de los autónomos, entre las novedades

Una de las novedades que destaca esta Campaña de la Renta es que todos los autónomos están obligados a presentar la declaración, independientemente de los ingresos. En el caso de Lleida, hay 4.348 autónomos del campo, a los que se suman 32.587 del resto de sectores de actividad. La mayoría ya venía presentando la declaración, pero ahora pasa a ser obligación para todos. Los autónomos se beneficiarán de una reducción de un 5% adicional en los rendimientos netos en la tributación por módulos y, en la estimación directa simplificada, tendrán una deducción adicional de dos puntos, hasta el 7%, en gastos de difícil justificación.