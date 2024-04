Revisar l'esborrany, una clau de la campanya de l'IRPF

La campanya de la declaració de la renda ha començat fins a l’1 de juliol vinent i els contribuents han de tenir clar una sèrie de requisits per no cometre errors a l’hora de presentar-la i que acabin en sorpreses desagradables, com recorda la Caixa Enginyers. El primer dels punts a tenir en compte és la recopilació d’informació: el contribuent ha de reunir tota la documentació necessària per fer la declaració, des dels certificats de retencions, als rebuts de pagaments i factures, entre altres documents rellevants.

El contribuent ha de calcular els seus rendiments, imputacions de rendes, guanys i pèrdues patrimonials, així com determinar les deduccions a què tingui dret. Això pot incloure deduccions per despeses hipotecàries, en cas de tenir-hi dret, donacions i altres circumstàncies personals. Després és el moment de complimentar la declaració per presentar-la dins del termini establert per la llei, enguany fins a l’1 de juliol del 2024. Aquest procés es pot realitzar de manera presencial a les oficines de l’Administració Tributària, a través d’internet o utilitzant altres mitjans autoritzats.

El guany per la venda de l’habitatge habitual, exempt de tributació per als majors de 65 anys

A l’hora d’emplenar la declaració cal tenir en compte diferents recomanacions. S’ha de tenir present si s’han realitzat aportacions a un pla de pensions o pla de previsió assegurat. En aquest cas, és fonamental aplicar la reducció a la base imposable de l’impost, que està limitada al menor entre l’aportació realitzada i el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i les activitats econòmiques percebuts durant l’exercici. D’altra banda, si el cònjuge no ha obtingut rendiments del treball o activitats econòmiques per import igual o superior a 8.000 euros i s’han portat a terme aportacions al pla de pensions o pla de previsió assegurat, per import igual o inferior a 1.000 euros, també es pot aplicar la reducció a la base imposable de l’impost.En cas de tenir més de 65 anys i haver venut l’habitatge habitual, el guany patrimonial obtingut queda exempt de tributació. De la mateixa manera, si s’han venut elements patrimonials (accions, fons d’inversió, segones residències, etc.), obtenint un guany patrimonial, aquesta pot quedar exempta, totalment o parcialment, si en el termini de 6 mesos es reinverteix l’import de la venda en la constitució d’una renda vitalícia, amb el límit de 240.000 euros.

Finalment, Caixa d’Enginyers insisteix que és imprescindible revisar bé l’esborrany per assegurar-se que totes les dades són correctes, sobretot si hi ha hagut canvis recents de domicili, herències, estat civil, etc. perquè les possibles deduccions estiguin ben aplicades. També és convenient revisar les deduccions estatals i autonòmiques que puguin ser d’aplicació, en funció de la comunitat autònoma de la residència fiscal.

Els titulars de l’ingrés mínim vital i els integrants de la unitat de convivència, 16.000 a Lleida, han de declarar l’IRPF aquesta campanya. A més, fins al 2022 només les mares treballadores es podien beneficiar de la deducció de 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys. Ara, fins i tot si en el moment del naixement la mare no estava treballant sinó cobrant l’atur, o també si posteriorment va cotitzar 30 dies o més, podrà beneficiar-se d’aquesta deducció i sol·licitar l’abonament anticipat de 100 euros al mes.

La tributació dels autònoms, entre les novetats

Una de les novetats que destaca aquesta campanya de la renda és que tots els autònoms estan obligats a presentar la declaració, independentment dels ingressos. En el cas de Lleida, hi ha 4.348 autònoms del camp, a qui se sumen 32.587 de la resta de sectors d’activitat. La majoria ja estaven presentant la declaració, però ara passa a ser obligació per a tothom. Els autònoms es beneficiaran d’una reducció d’un 5 per cent addicional en els rendiments nets en la tributació per mòduls i, en l’estimació directa simplificada, tindran una deducció addicional de dos punts, fins al 7 per cent, en despeses de difícil justificació.