Los accidentes laborales mortales 'in itinere' crecen un 200% en Lleida

Lleida es la provincia que muestra el índice de incidencia más elevado de accidentes de trabajo dentro de la jornada en el 2023 y también de los muertos, y supera las medias catalana y española, según ha alertado Mònica Pérez, responsable de Salud Laboral de CCOO de Cataluña, en la presentación del 'Balance de Salud Laboral'. De hecho, la incidencia de la mortalidad 'in itinere' ha crecido de manera exponencial en Lleida (un +199,75%) y en Girona (61,75%).

Durante el 2023, la distribución de los accidentes de trabajo ocurridos dentro de la jornada laboral sigue siendo la habitual: el perfil del accidentado es claramente masculino. El 69% de los accidentes de trabajo en jornada del 2023 los sufrieron hombres. Este porcentaje crece a medida que aumenta la gravedad del accidente, hasta llegar al 94% en el caso de los mortales.

En cambio, las mujeres sufren más accidentes 'in itinere', aunque algunos estudios dicen que utilizan el transporte colectivo más que los hombres o se desplazan con modas no motorizados. En el 2023 la proporción de los accidentes de trabajo en jornada, en función de su tipología, se mantiene muy similar respecto del 2022, con un total de 92.660 accidentes ocurridos por causas traumáticas (choques, golpes, caídas, aplastamientos, etc.), 216 no traumáticos (infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas) y 3.503 accidentes relacionados con el tráfico. Respecto de los accidentes in itinere, los más numerosos son los relacionados con el tráfico.

Cataluña registró un total de 208.266 accidentes de trabajo en el 2023, el 55% de los cuales requirieron una baja médica (115.764). De estos accidentes con baja, 754 fueron graves (un 8% más que en el 2022) y 103 fueron mortales (74 en jornada y 29 'in itinere', un 12% más), según ha informado CCOO. Una cifra de muertes por accidente laboral en Cataluña que se elevaría a 120 (88 en jornada y 32 'in itinere') si se cuenta el criterio europeo de incluir a las personas que pierden la vida hasta un año después del accidente. "La siniestralidad laboral continúa al alza, con aumento de los 'in itinere', en la demarcación de Lleida y en sectores como la agricultura y la industria", ha precisado Pérez.

"A pesar de la reducción del 6,39% en el número total de accidente laborales en jornada en el 2023, los casos graves aumentan un 8% y los mortales un 6%", ha recalcado, que igualmente ha destacado el incremento "significativo y preocupante" de los siniestros 'in itinere', especialmente los mortales (un +32% en un año).

"En el 2023, cada día se produjeron 335 accidentes con baja médica, dos personas sufrieron lesiones graves y cada tres días un trabajador perdió la vida", ha enumerado Pérez. "El crecimiento de la mortalidad laboral en Cataluña se debe a los incrementos de los accidentes mortales ocurridos en la industria y la agricultura, mientras que el incremento de graves tiene lugar en el sectores servicios y en la industria", ha añadido Pérez.

3.635 enfermedades profesionales, un +40%

Con respecto a las enfermedades causadas por el trabajo, en Cataluña se notificaron 3.635 en el 2023, con un crecimiento del 40% en comparación con el 2022. "Sin embargo, es preocupante ver la gran infranotificació de las enfermedades laborales.

Desde 2007, Cataluña ha visto una reducción del -7,20% en las notificaciones, mientras otras comunidades autónomas presentan incrementos de más del 400%", ha apuntado a la secretaria de Acción Sindical, Cristina Torre. "Es alarmante también el incremento del 15,34% en enfermedades laborales notificadas por la atención primaria. Les enfermedades mentales representan el 76% del total, seguimientos por|para las osteomusculares con un 18%. Además, estas enfermedades son las que incapacitan durante más días de baja", ha continuado Torre.

Prevención de riesgos laborales "inexistente"

Finalmente, y con respecto a la prevención de riesgos laborales, CCOO de Cataluña ha cargado contra la "inexistente" prevención a muchas compañías y la mayoritaria externalización de este servicio. "El 82,24% de las empresas tienen un servicio externo, con una dedicación presencial de sólo 6,32 horas el año", ha criticado a la responsable de Salud Laboral de CCOO de Cataluña. "Y casi el 99% de las empresas no ha evaluado de manera específica los cuatro tipos de riesgos existentes –seguridad, higiénicos, ergonómicos y psicosociales-", ha añadido Pérez. "Cerca del 90% de los trabajadores se enfrentan diariamente a peligros que amenazan su salud. Una realidad todavía más grave para mujeres y personas con estados de salud vulnerables", ha comentado a la sindicalista.

"Sigue sin haber una prevención real, lo cual contribuye a los problemas de salud y las incapacidades que resultan. Les emprendidas no dedican recursos suficientes a prevenir las enfermedades y los accidentes laborales", ha insistido Pérez, en que igualmente considera que los intentos de reducir la duración de las bajas pueden tener "efectos contrarios". "Eso puede conducir a recaídas y a un aumento en el número de bajas médicas. Cataluña es la segunda comunidad con menor durada medios de las bajas (27,5 días), pero también la segunda con más bajas totales", ha recordado la responsable de Salud Laboral. "Es crucial encontrar un equilibrio entre la recuperación adecuada y el retorno al trabajo", ha concluido Pérez.