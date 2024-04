Els accidents laborals mortals 'in itinere' creixen un 200% a Lleida

detail.info.publicated acn

Lleida és la província que mostra l'índex d'incidència més elevat d'accidents de treball dins de la jornada el 2023 i també dels morts, i supera les mitjanes catalana i espanyola, segons ha alertat Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya, en la presentació del 'Balanç de Salut Laboral'. De fet, la incidència de la mortalitat 'in itinere' ha crescut de manera exponencial a Lleida (un +199,75%) i a Girona (61,75%).

Durant el 2023, la distribució dels accidents de treball ocorreguts dins de la jornada laboral continua sent l’habitual: el perfil de l'accidentat és clarament masculí. El 69 % dels accidents de treball en jornada del 2023 els van patir homes. Aquest percentatge creix a mesura que augmenta la gravetat de l'accident, fins a arribar al 94 % en el cas dels mortals.

En canvi, les dones pateixen més accidents 'in itinere', tot i que alguns estudis diuen que utilitzen el transport col·lectiu més que els homes o es desplacen amb modes no motoritzats. El 2023 la proporció dels accidents de treball en jornada, en funció de la seva tipologia, es manté molt similar respecte del 2022, amb un total de 92.660 accidents ocorreguts per causes traumàtiques (xocs, cops, caigudes, aixafaments, etc.), 216 no traumàtics (infarts, vessaments cerebrals i altres patologies no traumàtiques) i 3.503 accidents relacionats amb el trànsit. Respecte dels accidents in itinere, els més nombrosos són els relacionats amb el trànsit.

Catalunya va registrar un total de 208.266 accidents de treball el 2023, el 55% dels quals van requerir una baixa mèdica (115.764). D'aquests accidents amb baixa, 754 van ser greus (un 8% més que el 2022) i 103 van ser mortals (74 en jornada i 29 'in itinere', un 12% més), segons ha informat CCOO. Una xifra de morts per accident laboral a Catalunya que s'elevaria a 120 (88 en jornada i 32 'in itinere') si es compta el criteri europeu d'incloure les persones que perden la vida fins a un any després de l'accident. "La sinistralitat laboral continua a l'alça, amb augment dels 'in itinere', a la demarcació de Lleida i en sectors com l'agricultura i la indústria", ha precisat Pérez.

"Malgrat la reducció del 6,39% en el nombre total d'accident laborals en jornada el 2023, els casos greus augmenten un 8% i els mortals un 6%", ha recalcat , que igualment ha destacat l'increment "significatiu i preocupant" dels sinistres 'in itinere', especialment els mortals (un +32% en un any).

"Al 2023, cada dia es van produir 335 accidents amb baixa mèdica, dues persones van patir lesions greus i cada tres dies un treballador va perdre la vida", ha enumerat Pérez. "El creixement de la mortalitat laboral a Catalunya es deu als increments dels accidents mortals ocorreguts en la indústria i l'agricultura, mentre que l'increment de greus té lloc en el sectors serveis i en la indústria", ha afegit Pérez.

3.635 malalties professionals, un +40%

Pel que fa a les malalties causades pel treball, a Catalunya se'n van notificar 3.635 el 2023, amb un creixement del 40% en comparació amb el 2022. "Tot i això, és preocupant veure la gran infranotificació de les malalties laborals.

Des de 2007, Catalunya ha vist una reducció del -7,20% en les notificacions, mentre altres comunitats autònomes presenten increments de més del 400%", ha apuntat la secretària d'Acció Sindical, Cristina Torre. "És alarmant també l'increment del 15,34% en malalties laborals notificades per l'atenció primària. Les malalties mentals representen el 76% del total, seguides per les osteomusculars amb un 18%. A més, aquestes malalties són les que incapaciten durant més dies de baixa", ha continuat Torre.

Prevenció de riscos laborals "inexistent"

Finalment, i pel que fa a la prevenció de riscos laborals, CCOO de Catalunya ha carregat contra la "inexistent" prevenció a moltes companyies i la majoritària externalització d'aquest servei. "El 82,24% de les empreses tenen un servei extern, amb una dedicació presencial de només 6,32 hores l'any", ha criticat la responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya. "I quasi el 99% de les empreses no ha avaluat de manera específica els quatre tipus de riscos existents –seguretat, higiènics, ergonòmics i psicosocials-", ha afegit Pérez. "Prop del 90% dels treballadors s'enfronten diàriament a perills que amenacen la seva salut. Una realitat encara més greu per a dones i persones amb estats de salut vulnerables", ha comentat la sindicalista.

"Continua sense haver-hi una prevenció real, la qual cosa contribueix als problemes de salut i les incapacitats que en resulten. Les empreses no dediquen recursos suficients a prevenir les malalties i els accidents laborals", ha insistit Pérez, que igualment considera que els intents de reduir la durada de les baixes poden tenir "efectes contraris". "Això pot conduir a recaigudes i a un augment en el nombre de baixes mèdiques. Catalunya és la segona comunitat amb menor durada mitjans de les baixes (27,5 dies), però també la segona amb més baixes totals", ha recordat la responsable de Salut Laboral. "És crucial trobar un equilibri entre la recuperació adequada i el retorn al treball", ha conclòs Pérez.