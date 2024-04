Las heladas arrasan viñedos en la Vall del Corb y se ceban con la fruta de 6 comarcas

Publicado por SegreLaia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

Las heladas se han vuelto a cebar con fincas de seis comarcas del llano de Lleida, con daños que están aún por valorar en el caso de los frutales, pero que ya está claro que serán devastadores para los viñedos en la Vall del Corb.

El termómetro cayó hasta los 4 grados negativos y arrasó los viñedos de Guimerà y provocó afectaciones de entre un 70% y un 100% en toda la Vall del Corb, según los productores. La conselleria de Acción Climática calcula que son 942 hectáreas con daños del 40 al 60%, pero con afectaciones que pueden ser del cien por cien. Xavi Dalmau, uno de los agricultores afectados de Guimerà, explicó que “toda la hondonada de la Vall del Corb ha quedado afectada, en Guimerà, Ciutadilla y parte de Nalec con pérdida total de la cosecha mientras que en otra parte de Nalec, Rocafort de Vallbona, Sant Martí de Maldà y algunas zonas de Verdú hay pérdidas de un 70%”. Lamentó que “el precio del seguro es de unos 340 euros por tonelada mientras que las previsiones de este año eran vender la uva a unos 600 euros por tonelada porque había poca producción”. No descartó solicitar ayudas a la administración porque “ahora no podemos dejar los viñedos, tenemos que seguir aplicando los tratamientos y todos los gastos previos, de modo que solo nos ahorraremos la cosecha, la carga económica en todo el resto del proceso se mantiene”. La conselleria situó ayer la zona afectada por el derrumbe de los termómetros. En el norte del Segrià: Alfarràs y Almenar. En la Noguera: Ivars de Noguera, Artesa de Segre, Torrelameu, Albesa y Algerri. En el Pla d’Urgell ha afectado al Poal. En el Urgell: Guimerà, Vallbona de les Monges y Nalec. En la Segarra: Montornès de Segarra, Granyena y Granyanella y, en Les Garrigues: Espluga Calba, Fulleda, Els Omellons, La Pobla de Cérvoles, El Vilosell y Vinaixa. Los cultivos con mayores afectaciones son la fruta dulce, en un estado fenológico muy avanzado, y el viñedo. Sin embargo, en el caso de la fruta dulce es difícil cuantificar, de momento, el número de hectáreas afectadas y la caída de la producción, señala Acció Climàtica.No ha sido una helada de carácter general, sino que ha afectado principalmente a las hondonadas y zonas de río, espacios en los que son más habituales estos fenómenos y donde frecuentemente hay instalados sistemas de protección por heladas. Por lo general estos sistemas funcionaron correctamente, según el departamento, y se salvará la cosecha en estos casos. Cabe destacar que cultivos como el albaricoquero, la pera y el viñedo, más sensibles, pueden verse más afectados. En aquellos cultivos que no disponen de los sistemas antihelada, los daños pueden oscilar entre 50 y el 100%.

Europa mantiene la producción de albaricoque

Europêche hizo públicas ayer las previsiones europeas de cosecha de albaricoque, que apuntan a la estabilidad respecto a la cosecha del año pasado y una producción prevista de 523.986 toneladas. Según Afrucat, destacan los descensos productivos francés e italiano, el primero debido a la climatología adversa, con elevadas temperaturas en invierno, y al fenómeno de la alternancia de los árboles después de un 2023 muy productivo. Así, Francia recolectará 87.852 toneladas, un 29% menos que el año pasado y un 13% por debajo de la media 2018-2022. Grecia, con una previsión de cosecha de 87.500 toneladas recupera su potencial. Italia, el principal productor, cosechará 214.282 toneladas. Baja su potencial productivo por la disminución progresiva de plantaciones. España cosechará 134.352 toneladas de albaricoque (un 46% más respecto a la pasada campaña y un 29% superior a la media 18-22) con previsiones desiguales según zonas. Catalunya mantiene su potencial con un ligero incremento del 7% respecto a 2023 tras el efecto del estrés hídrico padecido por los árboles por la sequía de la pasada campaña.

Payeses advierten del riesgo esta semana y esperan al seguro

Payeses afectados ayer por las heladas de las noches del lunes y del martes advirtieron del riesgo del frío esta semana. Explicaron que habrá que esperar aún los efectos en las fincas, desde la caída de frutos a otros que quedarán mermados o con daños en la piel que convierte en prácticamente nula su comercialización. En este contexto, esperan que las peritaciones por parte de Agroseguro sean ajustadas. En el caso de Ivars de Noguera, uno de los grandes damnificados, se calcula que la práctica totalidad cuentan con póliza en vigor.