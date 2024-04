Les gelades arrasen vinyes a la Vall del Corb i s'acarnissen amb la fruita de sis comarques

Les gelades s’han tornat a acarnissar amb finques de sis comarques del pla de Lleida, amb danys que estan encara per valorar en el cas dels fruiters, però que ja està clar que seran devastadors per a les vinyes a la Vall del Corb.

El termòmetre va caure fins als 4 graus negatius i va arrasar les vinyes de Guimerà i va provocar afectacions d’entre un 70% i un 100% a tota la Vall del Corb, segons els productors. La conselleria d’Acció Climàtica calcula que són 942 hectàrees amb danys del 40 al 60%, però amb afectacions que poden ser del cent per cent. Xavi Dalmau, un dels agricultors afectats de Guimerà, va explicar que “tota la fondalada de la Vall del Corb ha quedat afectada, a Guimerà, Ciutadilla i part de Nalec amb pèrdua total de la collita mentre que en una altra part de Nalec, Rocafort de Vallbona, Sant Martí de Maldà i algunes zones de Verdú hi ha pèrdues d’un 70%”. Va lamentar que “el preu de l’assegurança és d’uns 340 euros per tona mentre que les previsions d’aquest any eren vendre el raïm a uns 600 euros per tona perquè hi havia poca producció”. No va descartar sol·licitar ajuts a l’administració perquè “ara no podem deixar les vinyes, hem de seguir aplicant els tractaments i totes les despeses prèvies, de manera que només ens estalviarem la collita, la càrrega econòmica en tota la resta del procés es manté”.La conselleria va situar ahir la zona afectada per l’ensorrament dels termòmetres. Al nord del Segrià: Alfarràs i Almenar. A la Noguera: Ivars de Noguera, Artesa de Segre, Torrelameu, Albesa i Algerri. Al Pla d’Urgell ha afectat el Poal. A l’Urgell: Guimerà, Vallbona de les Monges i Nalec. A la Segarra: Montornès de Segarra, Granyena i Granyanella i, a les Garrigues: l’Espluga Calba, Fulleda, els Omellons, la Pobla de Cérvoles, el Vilosell i Vinaixa. Els cultius amb més afectacions són la fruita dolça, en un estat fenològic molt avançat, i la vinya. Tanmateix, en el cas de la fruita dolça és difícil quantificar, de moment, el nombre d’hectàrees afectades i la caiguda de la producció, assenyala Acció Climàtica.No ha estat una gelada de caràcter general, sinó que ha afectat principalment les fondalades i zones de riu, espais en els quals són més habituals aquests fenòmens i on freqüentment hi ha instal·lats sistemes de protecció per gelades. En general aquests sistemes van funcionar correctament, segons el departament, i se salvarà la collita en aquests casos. D’altra banda, val a destacar que cultius com ara l’albercoquer, la pera i la vinya, més sensibles, poden veure’s més afectats. En aquells cultius que no disposen dels sistemes antigelada, els danys poden oscil·lar entre 50 i el 100%.

Europa manté la producció d’albercoc

Europêche va fer públiques ahir les previsions europees de collita d’albercoc, que apunten a l’estabilitat respecte a la collita de l’any passat i una producció prevista de 523.986 tones. Segons Afrucat, destaquen els descensos productius francès i italià, el primer a causa de la climatologia adversa, amb elevades temperatures a l’hivern, i al fenomen de l’alternança dels arbres després d’un 2023 molt productiu. Així, França recollirà 87.852 tones, un 29% menys que l’any passat i un 13% per sota de la mitjana 2018-2022. Grècia, amb una previsió de collita de 87.500 tones, recupera el seu potencial. Itàlia, el principal productor, collirà 214.282 tones. Baixa el seu potencial productiu per la disminució progressiva de plantacions. Espanya collirà 134.352 tones d’albercoc (un 46% més respecte a la passada campanya i un 29% superior a la mitjana 18-22) amb previsions desiguals segons zones. Catalunya manté el seu potencial amb un lleuger increment del 7% respecte a 2023 després de l’efecte de l’estrès hídric patit pels arbres per la sequera de la passada campanya.

Pagesos avisen del risc aquesta setmana i esperen l’assegurança

Pagesos afectats ahir per les gelades de les nits de dilluns i de dimarts van advertir del risc del fred aquesta setmana. Van explicar que caldrà esperar encara els efectes a les finques, des de la caiguda de fruits fins a d’altres que quedaran minvats o amb danys a la pell que converteix en pràcticament nul·la la comercialització. En aquest context, esperen que els peritatges per part d’Agroseguro siguin ajustats. En el cas d’Ivars de Noguera, un dels grans damnificats, es calcula que la pràctica totalitat compten amb pòlissa en vigor.