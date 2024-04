BBVA gana un 19% más hasta marzo e insiste en que España debe crecer "sin incertidumbre"

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El BBVA cerró el primer trimestre de 2024 con un beneficio neto de 2.200 millones de euros, un 19 % más que un año antes, apoyado en los mayores ingresos recurrentes derivados de la subida de los tipos de interés e impulsado por México, que siguió aportando en torno a la mitad del beneficio.

Según ha explicado este lunes el consejero delegado, Onur Genç, las cifras del primer trimestre, que incluyen los 285 millones destinados al impuesto extraordinario, son "excelentes", tanto que la entidad ha mejorado sus perspectivas iniciales sobre el conjunto del año y cree que podría crecer a doble dígito y marcar un nuevo récord. Teniendo en cuenta que el banco ganó más de 8.000 millones en 2023, el incremento esperado, aunque fuera del 10 %, en el rango más bajo del doble dígito, supondría unos 800 millones más en 2024.

Por esta razón, y ya que la estrategia está centrada en la creación de valor, Genç espera que el mercado lo reconozca y la acción se recupere, a pesar de que en la sesión de este lunes los inversores hayan optado, hasta el momento, por las ventas. España necesita que la economía crezca y para ello hace falta inversión, "inversión privada", por lo que considera importante que no haya incertidumbre sobre el país, ha dicho Genç, que no ha mencionado explícitamente la situación política actual, los días de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o su decisión de continuar en su puesto. "Creemos que España tiene un potencial de crecimiento enorme. Hay que seguir este camino de crecimiento y al crecimiento no le gusta la incertidumbre", ha sentenciado.

También ha insistido en la oposición del BBVA al impuesto extraordinario al sector, con el argumento de que limita la capacidad de los bancos de canalizar la inversión. Además, ha lamentado que si la tasa temporal se prolonga, España va a ser el único país grande de Europa que tenga este impuesto y eso, a nivel competitivo, hará que otros bancos estén en ventaja frente a los españoles.

Áreas de negocio

Por orden de aportación de los principales mercados, México obtuvo un beneficio récord de 1.441 millones de euros (+10 % ); un tercio del total; seguido de España, con 725 millones (+37 %), en tanto que Turquía aportó 144 millones (-48 %) debido a la fuerte depreciación de la lira turca frente al euro.

Por su parte, América del Sur, área integrada por Argentina, Colombia y Perú, y algunos negocios en Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela, ganó 119 millones de euros (-34 %), afectada por el ajuste por hiperinflación de Argentina.

En cuanto a la rentabilidad, la determinada por el patrimonio tangible o ROTE se situó en el 17,7 % frente al 16,3 % de marzo de 2023, y el ROE, medido por la diferencia entre la ganancia neta y el patrimonio neto, mejoró hasta el 16,9 % frente al 15,5 % previo. Los préstamos y anticipos concedidos a la clientela aumentaron un 7,2 % interanual, hasta los 400.457 millones de euros, con una tasa de mora del 3,4 %, muy similar al 3,3 % del año pasado, y con una cobertura contra posibles insolvencias del 76 %, inferior al 82 % de marzo de 2023. Los depósitos de clientes crecieron un 10,3 % año contra año, hasta los 436.763 millones de euros, con lo que los recursos totales de la clientela se situaron en 615.076 millones después de aumentar un 10,5 %. En cuanto a la solvencia, el ratio CET1 "fully-loaded" del grupo, que incluye todos los requerimientos de capital contemplados en la normativa actual, se situó en el 12,82 %, ligeramente por debajo del 13,13 % previo.

Los principales márgenes de la cuenta de resultados crecieron con fuerza, un 25 % el de intereses, que recoge casi todos los ingresos, que sumó 6.512 millones, en tanto que el margen bruto se situó en 8.218 millones (+ 31 %) por el tirón de las comisiones, que sumaron 1.887 millones (* 37 %).

De esta forma, el margen neto alcanzó los 4.835 millones tras avanzar un 41 % y después de restar unos gastos generales de explotación de 3.383 millones (+19,5 %).