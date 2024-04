BBVA guanya un 19% més fins el març i insisteix que Espanya ha de créixer "sense incertesa"

detail.info.publicated AGENCIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El BBVA va tancar el primer trimestre de 2024 amb un benefici net de 2.200 milions d’euros, un 19% més que un any abans, recolzat en els ingressos recurrents més grans derivats de la pujada dels tipus d’interès i impulsat per Mèxic, que va continuar aportant entorn de la meitat del benefici.

Segons ha explicat aquest dilluns el conseller delegat, Onur Genç, les xifres del primer trimestre, que inclouen els 285 milions destinats a l’impost extraordinari, són "excel·lents", tant que l’entitat ha millorat les seues perspectives inicials sobre el conjunt de l’any i creu que podria créixer a doble dígit i marcar un nou rècord. Tenint en compte que el banc va guanyar més de 8.000 milions el 2023, l’increment esperat, encara que fos del 10 %, en el rang més baix del doble dígit, suposaria uns 800 milions més el 2024.

Per aquesta raó, i ja que l’estratègia està centrada en la creació de valor, Genç espera que el mercat el reconegui i l’acció es recuperi, malgrat que en la sessió d’aquest dilluns els inversors hagin optat, fins el moment, per les vendes. Espanya necessita que l’economia creixi i per a això fa falta inversió, "inversió privada", pel que considera important que no hi hagi incertesa sobre el país, ha dit Genç, que no ha esmentat explícitament la situació política actual, les jornades de reflexió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, o la seua decisió de continuar al seu lloc. "Creiem que Espanya té un potencial de creixement enorme. Cal seguir aquest camí de creixement i al creixement no li agrada la incertesa", ha sentenciat.

També ha insistit en l’oposició del BBVA a l’impost extraordinari al sector, amb l’argument que limita la capacitat dels bancs de canalitzar la inversió. A més, ha lamentat que si la taxa temporal es prolonga, Espanya serà l’únic país gran d’Europa que tingui aquest impost i això, a nivell competitiu, farà que altres bancs estiguin en avantatge davant els espanyols.

Àrees de negoci

Per ordre d’aportació dels principals mercats, Mèxic va obtenir un benefici rècord de 1.441 milions d’euros (+10 % ); un terç del total; seguit d’Espanya, amb 725 milions (+37 %), en tant que Turquia va aportar 144 milions (-48 %) a causa de la forta depreciació de la lira turca davant l’euro.

Per la seua part, Amèrica del Sud, àrea integrada per l’Argentina, Colòmbia i el Perú, i alguns negocis a Bolívia, Xile, l’Uruguai i Veneçuela, va guanyar 119 milions d’euros (-34 %), afectada per l’ajustament per hiperinflació de l’Argentina.

Quant a la rendibilitat, la determinada pel patrimoni tangible o ROTE es va situar en el 17,7 % davant el 16,3 % de març de 2023, i el ROE, mesurat per la diferència entre el guany net i el patrimoni net, va millorar fins el 16,9 % davant el 15,5 % previ. Els préstecs i avançaments concedits a la clientela van augmentar un 7,2 % interanual, fins els 400.457 milions d’euros, amb una taxa de mora del 3,4 %, molt similar al 3,3 % de l’any passat, i amb una cobertura contra possibles insolvències del 76 %, inferior al 82 % de març de 2023. Els dipòsits de clients van créixer un 10,3 % any contra any, fins els 436.763 milions d’euros, amb el que els recursos totals de la clientela es van situar en 615.076 milions després d’augmentar un 10,5 %. Quant a la solvència, el ratio CET1 "fully-loaded" del grup, que inclou tots els requeriments de capital previstos en la normativa actual, es va situar en el 12,82 %, lleugerament per sota del 13,13 % previ.

Els principals marges del compte de resultats van créixer amb força, un 25 % el d’interessos, que recull gairebé tots els ingressos, que va sumar 6.512 milions, en tant que el marge brut es va situar en 8.218 milions (+ 31 %) per la tirada de les comissions, que van sumar 1.887 milions (* 37 %).

D’aquesta forma, el marge net va assolir els 4.835 milions després d’avançar un 41 % i després de restar unes despeses generals d’explotació de 3.383 milions (+19,5 %).