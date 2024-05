TV3 estrena 'El rei Peret', una pel·lícula sobre la vida del rumber català

El rei Peret, un film basat en les memòries del gran referent de la rumba catalana, s’estrena aquesta nit (22.05 hores) en La gran pel·lícula de TV3. La coproducció de 3Cat dirigida per Esteve Rovira es focalitza en els conflictes familiars i personals del protagonista per donar a conèixer la part més oculta de la seua vida, més enllà de l’èxit dels seus temes i actuacions. Els actors Pep Antón Muñoz i Jordi Coll són els encarregats de recrear la figura de Peret en una trama que explica com Pere Pubill Calaf es va convertir en un dels artistes més coneguts del país malgrat l’oposició familiar. Sotmès a moltes pressions, el seu caràcter individualista el va portar a deixar la seua passió, però després va tornar per rellançar la seua carrera en gran. El film també repassa moments icònics de la trajectòria de Peret, com la participació en Eurovisió 1974 amb el tema Canta y sé feliz.