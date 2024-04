Los sindicatos piden llenar las calles este 1 de mayo por un salario digno

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los sindicatos UGT y CCOO de Lleida presentaron ayer los actos del 1 de Mayo, una jornada que este año, bajo el lema Trabajar menos, trabajar mejor, persigue dos objetivos principales: reducir la jornada a 37 horas y media semanales y mejorar las condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores, en un momento en que el coste de la vida aumenta más deprisa de que lo que lo hacen los sueldos.

La habitual marcha para celebrar el día del trabajador se iniciará mañana a las 12.00 horas del mediodía en la plaça del Treball y bajará por el Eix Comercial, para finalizar en la plaça de la Paeria, donde se procederá a la tradicional lectura de los parlamentos por parte de ambos sindicatos y se celebrará un vermut popular.Durante la presentación del evento, la secretaria general de CCOO en Lleida, Cristina Rodríguez, denunció que Lleida es la provincia catalana con los sueldos más bajos, con una media de 21.165 euros anuales entre los asalariados, debido a que cuenta con los convenios colectivos más precarios. A pesar de esto, afirmó que “los convenios firmados durante el último año en la demarcación recogen una media de 1.764 horas laborales por trabajador al año, una cifra por encima de la que se registra en el conjunto de Catalunya y a nivel Estatal”. En este sentido, resumió, “los leridanos trabajan más horas por menos dinero y esto es una situación que no puede continuar así”. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, Rodríguez aseveró que “es el momento de demostrar que reducir el tiempo legal de trabajo ayudará a la ocupación y mejorará la productividad de nuestra economía.” y añadió que “las empresas del futuro no pueden ser rentables a base de explotar a sus trabajadores ni precarizando el mundo laboral”.Por su parte, el secretario general de UGT, José Luis Aguilà, añadió que con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas mensuales “mejoraría la productividad de los trabajadores, ya que están más descansados y tienen más tiempo para formarse”. No obstante, afirmó que su objetivo final es lograr la semana laboral de 4 días.Otra de las cuestiones que más preocupa a los sindicatos es también la vivienda. “No se puede permitir que esta cuestión evite a los jóvenes emanciparse, no se puede permitir que los jóvenes deban destinar una media de 23,5 años de su sueldo íntegro anual a la compra de una vivienda”, denunciaron.