Els sindicats volen omplir els carrers aquest 1 de maig per un salari digne

Els sindicats UGT i CCOO de Lleida van presentar ahir els actes de l’1 de Maig, una jornada que enguany, sota el lema Treballar menys, treballar millor, persegueix dos objectius principals: reduir la jornada a 37 hores i mitja setmanals i millorar les condicions laborals i salarials de tots els treballadors, en un moment en què el cost de la vida augmenta més de pressa que del que ho fan els sous.

L’habitual marxa per celebrar el dia del treballador s’iniciarà demà a les 12.00 hores del migdia a la plaça del Treball i baixarà per l’Eix Comercial, per acabar a la plaça de la Paeria, on es procedirà a la tradicional lectura dels parlaments per part dels dos sindicats i se celebrarà un vermut popular.Durant la presentació de l’esdeveniment, la secretària general de CCOO a Lleida, Cristina Rodríguez, va denunciar que Lleida és la província catalana amb els sous més baixos, amb una mitjana de 21.165 euros anuals entre els assalariats, a causa que compta amb els convenis col·lectius més precaris. Malgrat això, va afirmar que “els convenis firmats durant l’últim any a la demarcació recullen una mitjana de 1.764 hores laborals per treballador a l’any, una xifra per sobre de la que es registra en el conjunt de Catalunya i a nivell Estatal”. En aquest sentit, va resumir, “els lleidatans treballen més hores per menys diners i això és una situació que no pot continuar així”.Pel que fa a la reducció de la jornada laboral, Rodríguez va asseverar que “és el moment de demostrar que reduir el temps legal de treball ajudarà l’ocupació i millorarà la productivitat de la nostra economia”, i va afegir que “les empreses del futur no poden ser rendibles a base d’explotar els seus treballadors ni precaritzant el món laboral”.Per la seua part, el secretari general d’UGT, José Luis Aguilà, va afegir que amb la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores mensuals “milloraria la productivitat dels treballadors, ja que estan més descansats i tenen més temps per formar-se”. No obstant, va afirmar que el seu objectiu final és aconseguir la setmana laboral de quatre dies.Una altra de les qüestions que més preocupa els sindicats és també l’habitatge. “No es pot permetre que aquesta qüestió eviti als joves emancipar-se, no es pot permetre que els joves hagin de destinar una mitjana de 23,5 anys del seu sou íntegre anual a la compra d’un habitatge”, van denunciar.