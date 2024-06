Aquesta és l’única marca espanyola que figura entre les 100 firmes més valuoses del món, segons Kantar

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Zara ha estat l’única firma espanyola que figura entre les 100 marques més valuoses del món després de créixer un 27%, la qual cosa ha portat al vaixell insígnia d’Inditex a escalar 24 posicions des de l’edició anterior, fins el lloc 70.

Inditex va presentar els seus resultats fa pocs dies amb un benefici net de 1.294 milions d’euros durant el primer trimestre del seu exercici fiscal 2024-2025 (entre l’1 de febrer i el 30 d’abril), la qual cosa suposa un increment del 10,8% respecte a un any abans.

El grup va tornar a aconseguir nous rècords, però va moderar el seu ritme de creixement en vendes, amb la seua menor alça des de la pandèmia.

Nike manté la seua posició de marca número u en roba, malgrat que la bretxa amb els seus competidors s’ha reduït, segons l’informe 'Kantar BrandZ' sobre les firmes globals més valuoses, en la seua edició d’aquest any.

En aquest context, Apple, Google, Microsoft, Amazon i McDonald’s han copat el 'top 5' de les marques més valuoses del món, que reflecteix, en part, l’important lloc que ocupa la tecnologia en la vida quotidiana.

En concret, Apple ha marcat una fita històrica en convertir-se en la primera firma del món amb valor de marca d’un bilió de dòlars, liderant el podi per tercer any consecutiu, seguida de Google (753.474 milions de dòlars), Microsoft (712.883 milions de dòlars) i Amazon (576.622 milions de dòlars).

La cinquena posició l’ocupa la marca McDonald’s (221.902 milions de dòlars) amb el seu èxit recolzat per la seua contínua innovació, inclòs l’ús d’intel·ligència artificial (IA) en aplicacions com pantalles de menú dinàmiques, i la sisena posició és per a Nvidia (201.840 milions de dòlars), que ascendeix 18 posicions amb un augment del valor de marca del 178%.

Facebook, per la seua part, torna al 'top 10' després d’un any d’absència, mentre que Oracle s’estrena entre les 10 marques més valuoses del món per primera vegada.

La classificació 'Kantar BrandZ' d’aquest any subratlla la resiliència de les principals marques, amb el valor total de marca del 'Global Top 100' aconseguint un creixement del 20% per assolir els 8,3 bilions de dòlars, a prop del màxim obtingut el 2022 de 8,7 bilions de dòlars.

Des del seu llançament el 2006, el valor de marca del 'Global Top 100' ha augmentat un 474% i el llindar per unir-se al 'top 100' ha augmentat un 354%, de 4.000 milions de dòlars a 19.000 milions de dòlars.