Aragonès respalda Torreblanca, pero sin dar plazos para que sea realidad

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, avaló ayer la futura zona industrial de Torreblanca, pero sin comprometerse a avanzar cuándo pueda ser realidad. En la inauguración de la 35 Trobada al Pirineu, aseguró que Lleida puede ser polo de atracción de empresas que no encuentran superficie industrial en Barcelona.

Pere Aragonès ha participado en cuatro ediciones de la Trobada al Pirineu y ayer quiso hacer balance de su Govern, sacando pecho de la situación económica y reclamando una vez más que Catalunya gestione todos los impuestos de los catalanes, pero también se habló de algunos de los grandes temas para los empresarios de Lleida. A pregunta de uno de ellos, respaldó el polígono industrial de Torreblanca, pero dijo que un proyecto de estas características tiene “su recorrido” no queriendo así dar plazos. “Hemos podido avanzar en diferentes fases de su aprobación y su planificación. Estamos absolutamente decididos. Creo que nos ha de ayudar a generar un nuevo eje de prosperidad en las comarcas de Lleida, que es el eje de la A2 donde podemos ubicar grandes parcelas, desde el punto de vista industrial que no están disponibles en el Área Metropolitana, donde se buscan parcelas de cien, doscientos mil metros cuadrados. Muchas veces las buscan cerca del puerto, del aeropuerto, donde haya más población, pero no es posible. Tenemos el país que tenemos. Pero en cambio, con unas buenas infraestructuras y conexiones, también para el tren de mercancías, nos han de permitir aprovechar el conjunto del país. Si vamos completando en el ámbito de la Generalitat las diferentes infraestructuras de conexión con el Pirineo, creo que podremos atraer más inversiones al área de Lleida y el Pirineo”, dijo. Otro de los empresarios quiso preguntarle sobre las posibilidades de futuro del aeropuerto de Alguaire para el transporte de mercancías. En este caso fue más claro, y tras decir que en estos momentos se está elaborando su plan de futuro, defendió la apuesta ferroviaria para el transporte de mercancías para reducir la huella de carbono. También dijo que se están llevando a cabo estudios para la conexión ferroviaria con Andorra.

El discurso de Aragonès fue en gran medida un mensaje de despedida, en el que quiso dejar claros sus logros, remarcando que economía catalana crece por encima del Estado y de la media europea, pero sin dejar de lado aspectos a resolver, como las desigualdades en la población y la existencia de de catalanes con dificultades para llegar a fin de mes.No evitó preguntas políticas y su opinión sobre el hecho de que Oriol Junqueras no ha dado el paso al lado, mientras él anunció tras los malos resultados electorales que abandonaba la primera línea política. Defendió que la reflexión tras las urnas “es el qué, no el quién”, Tampoco ahorró críticas al hecho de que Junts y comuns tumbaran los presupuestos de este año que desembocaron en las elecciones. Y de cara al futuro insistió en el gran objetivo: la financiación singular para Catalunçya, similar a la que existe en el País Vasco y Navarra. Defendió que Catalunya ha de recaudar y gestionar todos los impuestos de los catalanes, ante un déficit fiscal de 22.000 millones de euros que calificó de insoportable.

Evento empresarial de referencia para el 2026

El presidente de la 35 Trobada Empresarial al Pirineu, Josep Serveto, abrió la primera jornada con una bienvenida en la que puso de referencia al tejido productivo catalán y afirmó que la Trobada “encara un horizonte 2024-2026 con ambiciones renovadas” y aspira a ser “el evento empresarial de referencia” y llegar a los 1.000 asistentes en el 2026 sin, dijo, “perder la esencia de lo iniciado en el 1990”.Por su parte, el alcalde, Joan Barrera, reivindicó la Trobada como “punto de encuentro estratégico entre Catalunya y Andorra” y puso en valor la ubicación de La Seu, que sirve, dijo, de “cruce de caminos donde convergen tradiciones, cultura y una vibrante actividad económica”. Barrera abogó por la diversificación de la economía y dijo que la capital del Alt Urgell, sede de la iniciativa empresarial, ha sabido combinar la riqueza de su patrimonio con un desarrollo económico “dinámico y diversificado”. Expuso también a los empresarios presentes los pilares en los que se sustenta la economía del municipio y destacó el sector agrícola y ganadero.” El discurso inaugural del alcalde acabó con un mensaje claro hacia los empresarios de conseguir crear un entorno “en el que todos puedan prosperar” y en el que la colaboración “sea la base del éxito”.