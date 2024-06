TALKUAL inverteix 70.000 euros per ampliar instal·lacions i incrementa la seva plantilla fins a 30 treballadors

Publicado por Redacció

“Amb l’actual ritme de creixement, ara era el moment”, expliquen els emprenedors Marc Ibós i Oriol Aldomà. TALKUAL, l’empresa de Bellpuig que rescata fruita i verdura del camp que no compleix amb els requisits estètics de les grans superfícies, i lideren els dos des de 2020. TALKUAL amplia les seves instal·lacions amb una segona línia de producció, una millora que també s’acompanya d’un increment en el seu equip, que passan dels 17 als 30 treballadors.

Amb una inversió de 70.000 euros, la nova línia de producció de TALKUAL servirà per fer front a la creixent demanda per part dels seus clients i subscriptors. En l’actualitat, des de les seves instal·lacions de l’Urgell, es preparen prop de 4.500 capses que es distribueixen cada setmana arreu de l’Estat, amb Barcelona i Madrid entre les seves principals ciutats destinatàries. “Aquesta ampliació a les instal·lacions i també a l’equip humà de l’empresa ens permetrà donar un millor servei i més àgil a tota la tribu de TALKUAL (com denominen des de l’empresa els seus clients)”, manifesten amb orgull Ibós i Aldomà.

Duplicar facturació el 2024

Des del seu naixement el 2020, els beneficis de TALKUAL s’incrementen i reinverteixen any rere any. El 2020, al seu primer any, la facturació va ser de 350.000 euros i el següent any ja va ascendir a 800.000 euros. Els 1,3 milions de 2022 es van convertir en prop de tres milions el 2023. Per aquest 2024, la previsió és duplicar la facturació i arribar fins els cinc milions. L'empresa, que va començar únicament amb Ibós i Aldomà, ara dóna feina a més de 30 persones, dues d'elles en risc d'exclusió social.

TALKUAL compra fruita i verdura a petits pagesos de tot l'Estat, executa el control de qualitat a les seves instal.lacions de Bellpuig, envasa el producte i l’envia als seus clients. El 90% són particulars i el 10% empreses, entre les quals s’hi troben destacades companyies com Apple, Decathlon o Applus, que ho destinen als seus empleats. Cada capsa conté diferents productes de temporada i es pot escollir entre capses de diferents mides, a partir de 6 quilos.

TALKUAL ha rescatat, des de la seva fundació, prop de 3 milions de fruita i verdura que no compleixen amb els requisits estètics de les grans superfícies. En l'actualitat, es treballa amb prop de 100 pagesos de Catalunya i de l’Estat (Aragó, Castella-La Manxa, València i Andalusia, principalment) i ja són 8.000 subscriptors.