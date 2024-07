UP alerta que la producción de pera es claramente inferior a la prevista

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Las previsiones oficiales de producción de pera se han quedado muy por encima de la realidad, según están apreciando los agricultores en sus fincas en el arranque de la recolección de las primeras variedades. Así lo explicó ayer el responsable del sector de la fruta de Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes, en el inicio de la recogida de las primeras peras Limonera. Es una variedad tradicional en las comarcas de Lleida y que años atrás tenía en la exportación prácticamente su único mercado y que poco a poco ha ido ganando espacio en las tiendas y supermercados del mercado interior. Afrucat y la conselleria de Acción Climática habían previsto una caída de la producción de un 15%, pero Gardeñes estima que la reducción podrá ser de un 30% e incluso un 40%, en función de las fincas. “Los compañeros que están recogiendo Ercolini también aprecian que la previsión oficial (de una reducción de cosecha del 27%) se queda corta”, añadió. Además, avanza que en la variedad Conference, la “reina” por superficie en las comarcas leridanas, “prácticamente el cien por ciento de las fincas tendrán una merma que rondará el 50%”.

El responsable de la fruta de UP explica que los efectos de la sequía del año pasado están pasando factura a los árboles y se nota en los kilos producidos. La buena noticia es que la calidad de la fruta es innegable y los calibres también lo son. Contrasta con el verano pasado, cuando los riegos insuficientes se tradujeron en calibres pequeños que en muchas ocasiones no eran comerciales o apenas lo conseguían ser. Esta primavera y este verano la climatología ha jugado en contra de los productores también pero en otro sentido. Por una parte, por unas temperaturas que no llegaron a remontar en fechas claves. Por otra, por los efectos del pedrisco, como el registrado hace poco más de una semana.En un contexto de baja producción de pera que es la tónica general en toda Europa, los productores confían en un buen desarrollo de las ventas.Jaume Gardeñes insistió ayer en que uno de los grandes problemas para los productores este año es la falta de mano de obra disponible para cubrir las necesidades de las explotaciones. Es una preocupación recurrente pero que se agrava año tras año y todo ello pese a existir un volumen de personas que querrían ocuparse en la recogida de la fruta, pero que los payeses no pueden contratar porque no carecen de permiso de trabajo.