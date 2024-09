Los trabajadores de Samara de Tèrmens amenazan con una huelga indefinida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Una treintena de trabajadores convocados por UGT se manifestaron ayer ante la empresa de transportes Factor Samara de Térmens para denunciar el retraso en el cobro de sus sueldos y las malas condiciones en las que aseguran que trabajan. Afirmaron que acumulan hasta tres meses de impagos y que su situación es “límite”. Detallaron que esto ha llevado a varios a no poder pagar sus alquileres y facturas de la luz. “Hay compañeros que han tenido que dejar sus pisos para ir a vivir con amigos o familiares”, explicó uno de ellos a SEGRE. Además, subrayaron que algunos conducen camiones que “están en muy mal estado”, y uno de los empleados incluso aseguró que en un solo día le impusieron dos multas por valor de más de 8.000 euros porque los vehículos que llevaba no tenían “la ITV en regla”. Ante esta situación, el sindicato no descarta convocar una huelga indefinida.

Sin embargo, la firma niega estos extremos y, en declaraciones a este diario, asegura que lleva los pagos de los salarios al día. Sostiene que si ha habido demoras “puntuales” ha sido por impagos o retrasos de clientes y niega que su flota de vehículos esté en mal estado. Tildó de “unilateral” la huelga y denunció que no le habían comunicado la protesta de ayer.