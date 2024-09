Els treballadors de Samara de Térmens amenacen amb una vaga indefinida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena de treballadors convocats per UGT es van manifestar ahir davant de l’empresa de transports Factor Samara de Térmens per denunciar el retard en el cobrament dels sous i les males condicions en les quals asseguren que treballen. Van afirmar que acumulen fins a tres mesos d’impagaments i que la seua situació és “límit”. Van detallar que això ha portat alguns a no poder pagar els lloguers i factures de la llum. “Hi ha companys que han hagut de deixar els seus pisos per anar a viure amb amics o familiars”, va explicar un d’ells a SEGRE. A més, van subratllar que alguns condueixen camions que “estan en molt mal estat”, i un dels empleats fins i tot va assegurar que en un sol dia li van imposar dos multes per valor de més de 8.000 euros perquè els vehicles que portava no tenien “la ITV en regla”. Davant d’aquesta situació, el sindicat no descarta convocar una vaga indefinida. Tanmateix, la firma nega aquests extrems i, en declaracions a aquest diari, assegura que porta els pagaments dels salaris al dia. Afirma que si hi ha hagut demores “puntuals” ha estat per impagaments o retards de clients i nega que la seua flota de vehicles estigui en mal estat. Va titllar d’“unilateral” la vaga i va denunciar que no li havien comunicat la protesta d’ahir.