Sostenibilidad social, medioambiental y económica para que el campo sobreviva

Bajo el lema La teoria de la sostenibilitat, Afrucat celebró ayer su 46ª convención en el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, donde se hizo hincapié la importacia de la sostenibilidad a tres bandas: social, económica y medioambiental.

Así, según la presidenta de Afrucat, Montse Baró, el sector agroalimentario catalán ha demostrado su competitividad siendo líderes en Europa y en el mundo, además de imaginativos ante los cambios, pero expresó la necesidad de que las diferentes administraciones públicas “nos escuchen”.En este sentido, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, dijo que se deben canalizar los recursos necesarios a un sector que hace país pero sobre todo “comunicar” a la sociedad qué hace el conjunto agroalimentario, que factura al año más de 50.000 millones de euros, la mayoría en exportaciones.Insistió en que hace falta pedagogía y por ello aseguró que el Govern incluirá una asignatura en las escuelas para dar a conocer el valor del trabajo en el campo.A nivel de la Unión Europea, Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), explicó que ante un cambio climático que “ya está aquí”, como se ha podido comprobar con los fenómenos recientes de la sequía y, más recientemente, con la gota fría en el Levante, hace falta que las instituciones europeas estén al lado de los agricultores. Así, dijo que el denominado pacto verde, el paquete de iniciativas políticas dentro de la Política Agraria Común (PAC), cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, esté consensuado con el sector. Incidió que la suma del cambio climático y la globalización produce la internacionalización de las plagas y desde las administraciones “a veces se les quita a los agricultores las armas para combatirlas”, por lo que dijo que hace falta un equilibrio, poniendo en valor las “cláusulas espejo” en el comercio internacional.Sobre el cambio climático, la leridana Mónica Lòpez, licenciada en física y conductora de diversos espacios televisivos, recalcó que Catalunya se encuentra en una zona en la que los efectos del cambio climático se harán cada vez más evidentes, con episodios más frecuentes de sequía, heladas, pedrisco y altas temperaturas que favorecen la aparición de plagas en los cultivos.

“España crece cada vez menos por la falta de productividad”

“España crece cada vez a un ritmo menor por causa de la baja productividad”. Esta fue la conclusión que defendió ayer el economista Santiago Niño Becerra. Dijo que no es un hecho aislado porque el conjunto de las grandes economías, así como las emergentes sufrirán de aquí a varias décadas un menor crecimiento de sus economías.Dijo que “las cifras por sí solas no dicen nada” pero si se analizan en un periodo de tiempo amplio el crecimiento económico en el caso específico de España (en torno al 1 o al 2% anual) será insuficiente para la sostenibilidad del sistema.“Una productividad baja significa salarios bajos”, que según él no repercute en el bienestar social y solo se podrá revertir con una mayor inversión de capital y una profunda reorganización del sistema laboral y actualmente la productividad se gestiona con una mayor competitividad a costa de menores salarios.