Álvarez pide una subida del 6% del SMI tras ser reelegido líder de UGT

Pepe Álvarez fue ayer reelegido secretario general de UGT para un tercer y último mandato con el 79,44 por ciento de los votos de los delegados del 44º Congreso Confederal del sindicato, un apoyo algo inferior al 85,83% conseguido en el anterior cónclave. La de Álvarez, que seguirá los próximos 4 años como secretario general del sindicato, fue la única candidatura que se presentó.

Durante su discurso de clausura del evento, celebrado desde el lunes en Barcelona, el recién reelegido líder de UGT hizo un llamamiento a la patronal para que se sume al pacto para reducir la jornada laboral a 37,5 semanales. Álvarez resaltó la necesidad de avanzar en la reducción del tiempo de trabajo y pidió que no se digan “mentiras” porque cualquier persona mínimamente inteligente sabe que esta medida no va contra la productividad. “Al contrario, va a mejorar los niveles de productividad” afirmó para añadir que hay actualizar el sistema productivo de nuestro país, porque no debemos competir con bajos salarios y largas jornadas de trabajo, ya que la introducción de la tecnología puede servir para un mejor reparto del trabajo y de la riqueza. También reivindicó una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de entre un 5 y un 6% de cara al próximo año respecto a los actuales 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagase instó a seguir en esta senda hasta situarlo en el 60% del salario medio, que en 2023 alcanzaba los 2.273 euros mensuales brutos. En este sentido, recordó que en los últimos 8 años el SMI ha pasado de los 645 a 1.134 euros.

Con respecto a la vivienda, que ha sido y será otra de las grandes prioridades del sindicato, según aseguró Álvarez, propuso sacar adelante un gran “pacto de Estado por la vivienda” para avanzar en esta materia y acabar con el planteamiento de algunas comunidades autónomas que declaran la insumisión a la ley de la vivienda.

El sindicato también va a estar al lado del Gobierno central exigiendo el impuesto a las energéticas y a la banca, añadió el líder de UGT, que aseguró que entre ambas “deben más de 60.000 millones de euros, sin contar intereses, a los españoles por rescatarlas”.