Lleida cierra 2024 con 743 parados menos pese a la subida del desempleo en diciembre

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El paro aumentó en la provincia de Lleida en 62 personas en el mes de diciembre, un 0,38% más con respecto a noviembre. Esto se traduce en 16.469 personas que buscan empleo de forma activa. Pese a este repunte, 2024 cerró con 743 parados menos que hace un año (-4,32%), según los datos publicados ayer por el ministerio de Trabajo. Por sectores, la construcción concentró 1.240 (+39) desempleados y los servicios, 10.943 (+18), mientras que la agricultura registró 1.329 (-17), y la industria 1.467 (-9). Otros 1.490 carecían de un trabajo anterior (+31).

Por lo que se refiere a los afiliados, Lleida es la única provincia catalana que mejoró los datos respecto al mes anterior y sumó 1.472 cotizantes (+0,72%), hasta alcanzar los 206.493, 3.620 más con respecto a 2023.

Trabajo convocará a los agentes sociales después de Reyes para negociar la subida del SMI de 2025

Mientras, el paro registrado en Catalunya bajó en 8.186 personas en 2024 en relación a 2023 (-2,4%) hasta los 335.195 desempleados, pese al repunte de un 0,8% en el último mes del año respecto al de noviembre, con 2.663 parados más.

Con la bajada del último año, se acumulan ya 4 ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en el territorio. Además, este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Catalunya (17 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones.

En el conjunto del Estado, el mercado laboral sumó 501.952 afiliados en 2024 cerrando el año por encima de los 21,3 millones de ocupados, mientras que el desempleo se redujo en 146.738 personas hasta los 2,56 millones, la menor cifra en 17 años, desde diciembre de 2007.

Según los datos facilitados por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en diciembre el empleo avanzó en 35.500 afiliados medios con el tirón de la campaña navideña hasta dejar el total en 21.337.962 ocupados, récord para un cierre de año.

En cuanto al desempleo, el ministerio de Trabajo detalló que solo en diciembre se redujo en 25.300 personas, también gracias a los servicios, dejando el total de paro registrado en 2.560.718 personas, la cifra más baja para ese mes desde 2007.

El avance de la ocupación de 2024 –un buen año para el empleo que dejó en junio su máximo histórico con 21,39 millones de afiliados– está ligeramente por debajo de la del año anterior cuando se crearon 539.740 empleos y supera las de 2022, que terminó con 471.360 afiliados más.

Por otra parte, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, anunció que el ministerio convocará a los interlocutores sociales “inmediatamente” tras la festividad de Reyes para conocer su opinión acerca de cuánto debe subir el salario mínimo interprofesional (SMI) este año.

Díaz carga contra Cuerpo al rechazar la reducción de jornada laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, volvió ayer a cargar contra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y contra el PSOE por su posición sobre la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. En declaraciones a RNE, aseguró que “no hay tirantez (entre ministerios), hay desacuerdos manifiestos con el salario mínimo y con la jornada laboral. Yo no puedo comprender que un ministro socialista se oponga a la reducción de la jornada laboral. No lo puedo comprender y no puedo comprender que se oponga a un acuerdo con los sindicatos. Me parece muy grave”. Añadió que ni la exministra Nadia Calviño “se atrevió a tanto”. “Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es casi de ser mala persona decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día”, denunció.