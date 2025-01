El absentismo cuesta a las empresas 12.245 millones

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El absentismo laboral costó a las empresas 12.245 millones de euros en 2024 en todo el Estado, un 20% más que el año anterior, según un estudio llevado a cabo por la multinacional de recursos humanos Synergie, que también destaca que el 47% de las ausencias se cubren con horas extras, lo que reduce la productividad en casi un 30%. Uno de los principales motivos de absentismo en España son las bajas laborales, de hecho, el porcentaje de personas que no acuden a su puesto de trabajo por incapacidad temporal (IT) ha pasado de representar un 2% sobre el total de ocupados en 2013 a duplicarse y situarse por encima del 4% en 2023. Con esta tasa, España, junto a Francia y Portugal, encabeza el ranking de absentismo laboral por incapacidad temporal entre los países de la UE. Cabe recordar que en la provincia de Lleida unos 13.200 empleados no acudieron ninguna hora a su puesto de trabajo en el tercer trimestre del año pasado, según destaca un estudio elaborado por el grupo Adecco, que sitúa la tasa en Catalunya en el 8,2%, el cuarto territorio con el índice más alto del Estado.

Asimismo, el informe de la multinacional señala la desconexión emocional de los empleados, que tilda como una “epidemia silenciosa”, como uno de los factores que están influyendo en el aumento del absentismo, ya que solo el 10% de los empleados españoles se sienten comprometidos con su trabajo, situándose como uno de los territorios con menos compromiso laboral en Europa. En este sentido, considera que el problema del absentismo laboral y la retención de talento constituyen los dos desafíos a los que deben hacer frente las empresas españolas de cara a 2025, cuestiones que impactan directamente en la productividad y competitividad. La directora general de Synergie, Silvia Balcells, destacó la importancia de implementar modelos laborales “más adaptables”, fortalecer las mutuas en procesos médicos y gestionar el absentismo como un plan estratégico, ya que resultan “claves para garantizar la sostenibilidad y competitividad empresarial”.