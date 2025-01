L'absentisme costa a les empreses 12.245 milions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’absentisme laboral va costar a les empreses 12.245 milions d’euros el 2024 a tot l’Estat, un 20% més que l’any anterior, segons un estudi portat a terme per la multinacional de recursos humans Synergie, que també destaca que el 47% de les absències es cobreixen amb hores extra, cosa que redueix la productivitat en gairebé un 30%. Un dels principals motius d’absentisme a Espanya són les baixes laborals. De fet, el percentatge de persones que no acudeixen al seu lloc de treball per incapacitat temporal (IT) ha passat de representar un 2% sobre el total d’ocupats el 2013 a duplicar-se i situar-se per sobre del 4% el 2023. Amb aquesta taxa, Espanya, al costat de França i Portugal, encapçala el rànquing d’absentisme laboral per incapacitat temporal entre els països de la UE. Val a recordar que a la província de Lleida uns 13.200 empleats no van anar cap hora al seu lloc de treball en el tercer trimestre de l’any passat, segons destaca un estudi elaborat pel grup Adecco, que situa la taxa a Catalunya en el 8,2%, el quart territori amb l’índex més alt de l’Estat.

Així mateix, l’informe de la multinacional assenyala la desconnexió emocional dels empleats, que titlla com una “epidèmia silenciosa”, com un dels factors que estan influint en l’augment de l’absentisme, ja que només el 10% dels empleats espanyols se senten compromesos amb el seu treball, situant-se com un dels territoris amb menys compromís laboral a Europa.

En aquest sentit, considera que el problema de l’absentisme laboral i la retenció de talent constitueixen els dos desafiaments a què han de fer front les empreses espanyoles de cara al 2025, unes qüestions que impacten directament en la productivitat i competitivitat.

La directora general de Synergie, Silvia Balcells, va destacar la importància d’implementar models laborals “més adaptables”, enfortir les mútues en processos mèdics i gestionar l’absentisme com un pla estratègic, ja que resulten “claus per garantir la sostenibilitat i competitivitat empresarial”.