Asisa y Adeslas “resuelven” el contrato de Muface

Las aseguradoras Adeslas y Asisa confirmaron que se presentan a la licitación de Muface para prestar asistencia sanitaria privada a sus funcionarios adscritos a falta de un día de que expirase el plazo. Las empresas tenían hasta la pasada medianoche para presentar su oferta a la mutualidad de funcionarios, aunque la apertura de las mismas no se hará hasta hoy. Mapfre decidió finalmente no acudir a la licitación, mientras que DKV no había hecho pública su decisión al cierre de esta edición.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, dio por resuelto el concierto de Muface ante la decisión de Adeslas y Asisa de concurrir. “Ya sabemos que dos grandes, Asisa y Adeslas, han concurrido. Por lo tanto, parece razonable afirmar que el problema está resuelto”, dijo López a los medios de comunicación en su visita al Mobile World Congress de Barcelona.

El contrato ha pasado a ser de unos 4.808,5 millones de euros para las tres anualidades, tras sumarle una dotación adicional de 330,5 millones en el segundo incremento que ofreció el Gobierno.

Muface da actualmente cobertura sanitaria a alrededor de 12.000 funcionarios en Lleida y a sus familias, mayoritariamente docentes de Primaria, Secundaria y de la Universitat, según fuentes sindicales.