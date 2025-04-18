Transmesa aumenta el stock a los EE.UU. para afrontar los aranceles de Trump

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La metalúrgica Transmesa , con sede en Arenys de Mar y plantas de producción en Sant Ramon (Lleida), ha incrementado su stock en los Estados Unidos como medida preventiva ante las nuevas políticas comerciales proteccionistas anunciadas por la administración de Donald Trump.

La empresa, que exporta prácticamente toda su producción a más de 40 países por todo el mundo, tiene en los EE.UU. uno de sus mercados más importantes, representando un 25% de su facturación global.

El pasado 12 de marzo, la administración Trump impuso aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, un golpe directo al modelo de negocio de Transmesa.

Ante esta situación, la empresa ha actuado con previsión. "Nosotros trabajamos con tiempo para tener bastante stock de productos en la planta y en el almacén que tenemos en los EE.UU.", ha explicado el CEO de la empresa, Joan Ramon Domènech, quién ha señalado que durante el anterior mandato de Trump se aplicaron exclusiones a determinados productos, entre ellos el acero, exenciones de las cuales todavía se benefician.

Margen de maniobra para nuevas negociaciones

Estas exenciones arancelarias caducarán durante este mismo año, pero según Domènech, eso proporciona "meses de margen" en el sector metalúrgico para renegociar precios en destino y adaptarse a las nuevas condiciones comerciales. Paralelamente, Transmesa no frena sus planes de expansión y ha anunciado una inversión de 15 millones de euros para la construcción de una nueva línea productiva en su planta de Sant Ramon, demostrando su apuesta por el crecimiento a pesar de las incertidumbres del mercado internacional.