Transmesa inverteix 15 milions en una nova línia productiva a la planta de Sant Ramon

L’empresa metal·lúrgica catalana Transmesa, dedicada a la fabricació de tubs per a maquinària i automoció, ha invertit 15 milions d’euros a ampliar la planta que té ubicada al municipi de Sant Ramon, a la comarca de la Segarra, dedicada a la producció de tubs per a la indústria del motor. La companyia, amb seu a Arenys de Mar, ha impulsat aquest projecte amb l’objectiu d’incorporar una nova línia de producció de tubs d’acer inoxidable per poder adaptar-se a les necessitats dels vehicles híbrids i d’hidrogen. Aquesta ampliació ha vingut acompanyada de 16 nous llocs de treball, malgrat que la firma preveu que s’arribi als 35 una vegada la planta estigui a ple rendiment en els propers mesos. Actualment, el centre de Sant Ramon compta amb una plantilla de 76 treballadors.

En concret, Transmesa ha incorporat dos noves naus a la seua planta de la Segarra, arribant a les cinc i a una superfície total que supera els 22.000 metres quadrats, a més de nova maquinària destinada a fabricar aquests components d’acer. Fins ara, els tubs que s’elaboraven per al sector automobilístic eren d’acer de carboni, però amb aquest nou projecte també s’estan produint d’acer inoxidable. Aquests nous productes, que ja es van començar a fabricar a finals de l’any 2024 passat, s’utilitzen principalment per a motors d’hidrogen, de gas metà per a sistemes d’injecció de gasolina en vehicles híbrids, en maquinària ferroviària i en instal·lacions per a l’aplicació de gasos i fluids a la producció de semiconductors. “Aquest projecte el vam posar en marxa el 2021 perquè els clients que ens sol·licitaven aquest tipus de material no paraven d’augmentar, per això optem per la producció pròpia”, va assegurar el CEO de Transmesa, Joan Ramon Domènech. La firma espera que la nova línia productiva els permeti augmentar la facturació un 33%, passant dels 60 milions actuals als 80 en els propers anys.

Per a la posada en marxa de l’ampliació, la firma va comptar amb el suport i una ajuda de prop de 190.000 euros d’Acció, l’agència per a la competitivitat empresarial de la Generalitat.

L’empresa, que des del 2008 forma part del grup eslovac Zeleziarne Podbrezova, compta actualment amb 200 treballadors i disposa de tres plantes de producció (Sant Ramon, Arenys de Mar i Sterling Heights, als Estats Units), així com quatre magatzems.

Incrementa el seu estoc als EUA davant l’ofensiva de Trump

La metal·lúrgica Transmesa exporta pràcticament la totalitat de la seua producció a més de 40 països de tot el món. Especial rellevància tenen les vendes que fa als Estats Units, que suposen un 25% de la seua facturació global. L’administració de Donald Trump va imposar el passat 12 de març uns aranzels del 25% a totes les importacions d’acer i alumini, la qual cosa impacta directament en el seu negoci. “Nosaltres treballem amb temps per tenir prou estoc de productes a la planta i al magatzem que tenim als EUA”, va afirmar el CEO de l’empresa, Joan Ramon Domènech, que va recordar també que durant l’anterior mandat de Trump es van acabar aplicant exclusions a determinats productes, entre els quals l’acer, de què encara es beneficien. El venciment de les exempcions serà aquest mateix any, però això dona “mesos de marge” al sector per poder renegociar preus en destinació.