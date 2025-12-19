TRIBUNALS
Un capellà, acusat d’estafar un ancià d'una residència i deixar-lo en números vermells: el jutge demana una fiança de més de 35 mil euros
Per a la indemnització i les multes en el cas que sigui condemnat. Va succeir a la Pobla de Segur, la Fiscalia demana quatre anys de presó i continua exercint
La jutge de la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Tremp que ha dictat l’obertura de judici oral contra el sacerdot acusat d’estafar un ancià ja mort a la Pobla de Segur, com va avançar SEGRE, ha sol·licitat que presti una fiança de 35.200 euros “per assegurar les responsabilitats civils que puguin imposar-se-li”. Val a recordar que la Fiscalia acusa J.E.A.P., de 61 anys, d’estafar un total de 21.700 euros a un usuari de la Residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur entre els anys 2021 i 2023 (vegeu el desglossament). El processat actualment exerceix en municipis del Pla d’Urgell i la Noguera.
Per la seua part, l’hereva del denunciant, que exerceix l’acusació particular i està representada per l’advocat Eduard Arrià, fa una petició de quatre anys i mig de presó pels delictes d’estafa i furt. A més, eleva la quantitat suposadament estafada a 26.400 euros.
Així mateix, a part de les penes de presó, el Ministeri Públic sol·licita una multa de 4.320 euros, mentre que l’acusació particular també demana aquest càstig però eleva la quantitat a 7.200 euros i que el bisbat d’Urgell respongui com a responsable civil subsidiari.
La Fiscalia, després de la investigació del cas per part del jutjat de Tremp, considera que l’acusat “es va aprofitar de la relació de confiança amb la víctima per la seua condició de rector i, guiat pel propòsit d’obtenir un benefici il·lícit, durant els anys 2021, 2022 i 2023 va portar a terme reintegraments del compte bancari de la víctima per un import de 21.700 euros”.
Reintegraments de fins a 4.500 €
Per la seua part, l’acusació particular considera que el sacerdot es va apropiar de 26.400 euros “aprofitant-se de la situació de vulnerabilitat de la víctima”, amb un total de 50 reintegraments de quantitats que anaven dels 100 fins als 4.500 euros a la Pobla, però també a Lleida i Barcelona.