SUCCESSOS
Atraca una farmàcia a Lleida amb un ganivet i la cara tapada: “Va ser tot molt ràpid i per sort no va fer mal a les treballadores”
Es va emportar medicaments i diners en metàl·lic
Un jove va assaltar a última hora de la tarda de dimecres una farmàcia de la Mariola. Ho va fer armat amb un ganivet i amb la cara tapada. Els fets van tenir lloc a les 20.20 hores, deu minuts abans que l’establiment tanqués.
Una de les responsables de la farmàcia va explicar ahir a SEGRE que estaven a punt de tancar quan va entrar un jove amb la cara tapada. “Portava un ganivet com amagat i ràpidament va accedir darrere del taulell i de la rebotiga”, va assenyalar.
En aquell moment, les treballadores, espantades, van poder amagar-se al lavabo fins que l’assaltant se’n va anar. La mateixa font va afirmar que el jove es va emportar algun medicament i pocs diners en metàl·lic.
“Va ser tot molt ràpid i s’ha quedat en un ensurt, ja que per sort no va fer mal a les treballadores”, va destacar. Tant els Mossos d’Esquadra com la Guàrdia Urbana van acudir ràpidament al lloc dels fets i van iniciar les indagacions per localitzar l’autor.