INFRAESTRUCTURES
Lleida i municipis de la línia de Montsó proposen un Rodalies amb 20 trens al dia
Els ajuntaments elaboren una proposta conjunta d’horaris i freqüències per tenir un servei competitiu. Per fomentar la mobilitat diària i reduir la dependència del cotxe en aquest eix
Els municipis situats al llarg de la línia de tren entre Lleida i Montsó impulsaran de manera coordinada la futura línia de Rodalies, amb l’objectiu de convertir-la en un servei competitiu i adaptat a les necessitats reals del territori. Els representants municipals van constituir ahir un grup de treball que elaborarà un document de necessitats, al qual s’incorporarà un estudi de demanda per identificar usuaris i quantificar l’impacte del servei. La previsió és que la proposta conjunta s’elevi a la primavera a la Generalitat, el Govern d’Aragó i el ministeri de Transports.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va destacar que la taula de treball va reunir ahir “sensibilitats polítiques diverses” amb un mateix objectiu: posar en marxa un servei ferroviari digne. Els estudis previs apunten que la línia assoliria 700.000 usuaris anuals si compta amb entre set o deu trens per sentit i freqüències competitives. “L’oferta genera demanda i l’objectiu és reduir la dependència del cotxe.” Va recordar l’èxit de la línia de Lleida a la Pobla, que va superar amb escreix les previsions inicials després de reforçar-se. Actualment, la connexió entre Lleida i Montsó resulta clarament insuficient, amb dos freqüències per sentit i horaris poc adaptats als desplaçaments laborals o acadèmics. “No volem limitar-nos a reivindicacions puntuals. Aquesta vegada volem actuar amb rigor i serietat”, i va destacar l’impacte social i econòmic que tindria el projecte.
Per la seua part, l’alcaldessa de Binèfar, Patricia Rivera, va ressaltar el paper estratègic de la comarca de la Llitera com a punt intermedi entre Lleida i Montsó, i va defensar la necessitat de reforçar les connexions. També van assistir a la reunió l’alcalde d’Almacelles, Antonio Arnó; de l’EMD de Raimat, Ivan Fernández; l’alcaldessa de Tamarit, Sandra González; la d’Altorricó, Susana Ramón; el president de la comarca del Cinca Mitjà, José María Civiac, i la tinenta d’alcalde de Montsó, Marta Montaner.