INFRAESTRUCTURES
El pavelló Barris Nord de Lleida està preparat com a refugi d'acollida en cas d’accident nuclear a les centrals d’Ascó o Vandellòs
Rebria evacuats si hi hagués una fuita radioactiva i compta amb menjar i equips d’emergència per acollir 360 persones
El Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona per a les centrals d’Ascó i Vandellòs té el pavelló Barris Nord de Lleida com una de les seues infraestructures clau, ja que seria un dels centres d’acollida i distribució de la població evacuada en cas de fuita radioactiva. Compta amb menjar i equips d’emergència per acollir 360 persones.
El pavelló Barris Nord de Lleida no és només la casa de l’Hiopos Lleida i escenari de diferents esdeveniments esportius, i lúdics, sinó que també és una equipament clau del Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA). I és que en cas que es registrés una fuita radioactiva a les centrals nuclears d’Ascó o Vandellòs, seria un dels centres d’acollida i distribució dels ciutadans desallotjats de les poblacions pròximes a aquestes centrals, que són totes les que es troben dins d’un radi de 10 quilòmetres.
Per fer front a una catàstrofe d’aquest tipus, als magatzems del pavelló hi ha una àrea específica en la qual estan apilades caixes amb racions de supervivència per a la població civil, compostes de quatre menús i complements alimentaris. També equips de descans formats per llits plegables, mantes i estris d’higiene personal com raspall de dents, gel i xampú.
Recentment, l’ajuntament de Lleida va renovar part d’aquests equips de supervivència per un import de 59.871,47 euros perquè, si calgués, el Barris Nord actués com a refugi temporal per a aproximadament 360 persones.
A banda de les racions i els equips de descans, també va adquirir un vehicle tot terreny adaptat per a emergències amb sirena i megafonia, perquè sigui utilitzat per Protecció Civil en cas que s’activin els protocols per a casos emergència previstos en el PENTA.
El motiu pel qual Lleida ha de comptar amb un espai per a aquesta finalitat es deu a la seua distància amb Ascó i Vandellòs, ja que és prou lluny com per no resultar afectada per una fuita radioactiva però a una distància relativament assequible com per ser un centre d’acollida i distribució d’evacuats, a menys de 100 quilòmetres de les dos centrals. Concretament, la ciutat és a 47,2 km d’Ascó i a 76,6 de Vandellòs. A part de Lleida, també servirien com a base en cas de catàstrofe nuclear les localitats de Reus, Tortosa i Tarragona.
Estructura bàsica operativa
Equipaments i infraestructura a part, el Pla d’Actuació Municipal d’Emergència Nuclear (PANEM) de Lleida també preveu la creació d’una estructura bàsica operativa formada per una quinzena de persones per gestionar aquest tipus de situacions. Està liderada per l’alcalde i compta amb representants de l’ajuntament, dels cossos de seguretat i emergències i responsables d’equipaments municipals.
En aquest sentit, des del consistori van remarcar que Lleida “no està afectada per risc nuclear” i que només actuaria com a central d’acollida. Van afegir que l’últim simulacre d’emergència per a aquesta eventualitat es va fer el 2016 a la central nuclear d’Ascó.
Les claus
Centre logístic clau. El Barris Nord és una infraestructura clau per acollir refugiats i als seus magatzems compta amb racions i equips per acollir en qualsevol moment població que viu a menys de 10 quilòmetres de les centrals d’Ascó i Vandellòs en cas que hi hagués una fuita radioactiva.
Diverses seus d’acollida. A més de Lleida, Tarragona, Reus i Tortosa també acollirien població evacuada.
Distància idònia. El motiu pel qual el pavelló Barris Nord seria un refugi temporal és que Lleida es troba a menys de 100 quilòmetres de les centrals d’Ascó i Vandellòs, però està prou lluny com per no resultar afectada per un hipotètic accident nuclear.
Varietat de menús. Els equips de supervivència compten amb quatre menús i inclouen alternatives de menjar vegà i halal